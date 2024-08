No te pierdas la entrevista en exclusiva que tuvimos con Francesca Oettler, una de las participantes de Love is Blind México

Tras su estreno el pasado 1 de agosto, Love Is Blind México continúa entre los contenidos más vistos de Netflix en nuestro país. En este reality show, un grupo de solteros buscan pareja y, sin conocerse, apuestan a una conexión emocional con la proyección de lograr a futuro, también, una conexión física. ¿Es el amor realmente ciego? Esta es la principal pregunta que plantea el programa de televisión.

Francesca Oettler es una de las participantes de Love Is Blind México y le contó exlcusivamente a Cosmopolitan México algunos detalles de su experiencia dentro del reality show. ¿Con quién tuvo más química?, ¿cuál fue el mayor reto de participar en el programa?, ¿cómo fue dormir con un desconocido? Continúa leyendo y entérate de los jugosos detalles...

Love Is Blind México: Francesca Oettler revela con qué pareja tuvo más química en el reality show

¿Cuál fue el mayor reto de estar en Love Is Blind?

F: El primer reto fue no ver a mi hija, o sea, entré sabiendo que no la iba a ver durante dos meses, pero fue muy difícil porque es mi mejor amiga, tiene 12 años pero somos muéganos. El segundo reto fue la parte de cómo se desenvuelve este experimento; yo siempre me he considerado una persona muy genuina y muy espontánea, y el experimento claramente te orilla a ser genuino porque no hay manera de mentir, entonces si yo ya estaba en un nivel de espontaneidad muy alto y el experimento te lleva a los límites, claramente no había una conexión entre el cerebro y la lengua. Al no haber filtros se vuelve muy difícil que todo mundo se sienta cómodo con esa libertad de expresión.

¿Y qué fue lo que más disfrutaste?

F: El hecho de tener la fortuna de ser parte de ese mínimo porcentaje de elegidos para un experimento de ese nivel. Para mí fue de verdad una fortuna haber podido ser seleccionada para este reality show. Otra cosa que me gustó fue la parte de las cabinas, fue una ruleta rusa en todo sentido. El tercer detalle que me pareció impresionante fue la producción de Love Is Blind y cómo funciona ese mundo.

¿Cómo lidias con el hecho de que tu intimidad esté en el ojo público?

F: Creo que yo fui muy prudente, sin embargo, al estar ahí la palabra intimidad engloba también tus vulnerabilidades sexuales, tus sentimientos y tus historias de vida. Este reality es muy elegante, no hay nada vulgaridades, nada de excesos. La frase exacta está en “abrazo quien soy y estoy orgullosa de quién soy, y por lo mismo no me da pena ni me molesta que la gente sepa todo eso sobre mí porque realmente esa soy; lo bueno, lo malo, lo padre y lo horrible es lo que me ha llevado a ser quien soy, a tener las lecciones de vida, a tener la madurez y el crecimiento que llevo como mujer”.

¿Fue difícil dormir por primera vez con una persona que casi no conocías?

F: Volviendo a lo que es el experimento, estás tan clavado en emociones y sentimientos y literalmente en la vulnerabilidad de lo que es el corazón abierto, que en lo que menos llegué a pensar fue en la hora de dormir. Sí existen los nervios y las maripositas, pero es algo que también pasa afuera.

¿Con quién de tus compañeros tuviste más química (háblese de hombres y mujeres)?

F: Con Fernanda me llevé increíble desde el inicio. Fuimos compañeritas todos los días y la verdad es que me parece una persona que en ningún momento intentó fingir, y digo intentó porque de verdad no había manera de fingir ahí adentro. Yo siempre supe eso de Fernanda, siempre fue directa, siempre fue clara, nunca intentó lastimar a nadie ni llegó ahí a hacer amigas, lo mismo que yo. No fui a hacer amigas, fui a encontrar un marido y ese nivel de seguridad y de madurez me llevó a poder conectar realmente con ella y a poder hacer una relación que dura hasta el día de hoy fuera del programa. Su pareja, Gerardo, también adorado, es un gran tipo. Nos tocaron muchas double dates juntos, entonces realmente fueron los que más me llegaron al corazón.

