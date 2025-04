Lo que necesitas saber de O’Dessa, la nueva película de Sadie Sink

En un mundo post-apocalíptico, donde la esperanza parece haber desaparecido, O’Dessa nos presenta una historia llena de color, y música. La película, dirigida por Geremy Jasper (conocido por Patti Cake$) y ya disponible en Disney+, es una ópera rock que sigue a una joven: O’Dessa (Sadie Sink), quien se embarca en una épica misión para recuperar una guitarra familiar que guarda un poder ancestral.

En su viaje hacia la extraña y peligrosa Ciudad Satylite, O’Dessa no solo se enfrentará a oscuros desafíos, sino también al amor, poniendo a prueba la fuerza de su destino.

Conocida por su papel como Max en Stranger Things, su rol en The Whale y próximamente por Spider-Man (donde se unirá a Tom Holland), Sadie Sink interpreta a la protagonista, una joven valiente cuya voz y música tienen el poder de cambiar el futuro.

Para este proyecto, la joven actriz enfrentó un gran desafío: cantar, actuar y, sobre todo, conectar con el alma de su personaje. “Este fue definitivamente un reto y uno que me emocionaba”, nos contó Sink antes de la premiere en SXSW.

Experiencias musicales: Un universo sonoro único

Uno de los aspectos distintivos de O’Dessa es la fusión entre cine y música. Para ello, los dos protagonistas: Sadie Sink y Kelvin Harrison Jr., aportaron no solo su talento actoral, sino también sus antecedentes musicales.

“Me formé en teatro musical de pequeña. Hice un par de obras de Broadway, participé en Annie, pero eso fue hace mucho tiempo y no tenía experiencia cantando en cine”, dice Sadie sobre su transición del teatro al cine musical.

A la par, Kelvin Harrison Jr. tiene una conexión natural con la música gracias a su crianza en Nueva Orleans, una ciudad con una rica herencia musical. Sin embargo, su incursión en el cine musical no fue algo que surgiera de inmediato.

“Yo quería ser una estrella del pop”, nos confiesa el actor entre risas. “Si la gente no lo sabe, hice audiciones para American Idol, y simplemente no lo conseguí. Hice dos audiciones ahí, y otra para The Next Factor”.

Pero a pesar de no haber alcanzado la fama pop que inicialmente buscaba, Kelvin encontró una oportunidad para cantar en el cine, gracias a proyectos como Cyrano y Mufasa, y ahora, a la visión de Geremy Jasper, el director de O’Dessa.

“Jeremy vio la visión y por eso me tocó interpretar este torbellino “, explica Kelvin, quien da vida a Euri, un personaje atrapado en una ciudad que consume su esencia, pero que se libera a través de la música.

Preparación: Un proceso de inmersión total

Sadie confiesa que su preparación vocal no fue sencilla.

“Tengo un gran profesor de canto: Chris York. Empezamos a trabajar juntos un par de meses antes de empezar a rodar en Croacia. Estuvo conmigo en el estudio todos los días mientras hacíamos estas canciones. Fue una ayuda increíble y no podría haberlo hecho sin él; sobre todo, a la hora de adentrarnos en ese sonido folk”, rememora Sadie.

La actriz que también aparece en el filme de Taylor Swift: “All Too Well: The Short Film”, también se entrenó en guitarra, un desafío adicional que enfrentó con toda la actitud.

“Tomé un par de meses de clases de guitarra con mi profesor: Larry Saltzman, que también es increíble. Incluso, me corté todo el pelo en algún momento”, revela Sadie con humor, sugiriendo que su transformación física fue tan importante como la vocal.

Cortesía

La música: El motor de la película

Como músico y compositor, el director Geremy Jasper trabajó meticulosamente para crear un universo sonoro que no solo complementara la narrativa visual. Con 13 canciones originales que abarcan una variedad de géneros, la banda sonora se convierte en una celebración de estilos musicales que reflejan la esencia y personalidad de cada personaje.

Desde baladas folk hasta intensos números de rock, cada tema se convierte en una extensión del alma de los protagonistas, sirviendo no solo como acompañamiento, sino como una herramienta para que los personajes se comuniquen y luchen por un futuro mejor.

“La música es increíble”, dice Regina Hall, quien interpreta a Neon Dion, una figura poderosa en Ciudad Satylite “Mi personaje es una fuerza manifiesta, alguien que no respeta la individualidad ni la expresión, sino que solo quiere asegurarse de que las creencias de Plutonovich y el nuevo sistema sean lo único que se respete. Creo que O’Dessa es una amenaza real para la pobreza que existe en la ciudad”.

De este modo, el soundtrack no es solo un fondo, sino una parte esencial de la historia que impulsa la trama.

Un viaje para recordar

Cortesía

O’Dessa nos lleva a través de un viaje épico, musical y emocional. Con una narrativa original, una banda sonora pegajosa y actuaciones que atrapan desde el primer acorde.

“Mi tipo de película favorita es la que puedes ver y, además, llevar en el coche en forma de música. Eso es lo mejor de un musical original: podrás visualizar el mundo a través de los ojos de O’Dessa y llevar la música en tus oídos”, anticipa Kelvin.

“Es totalmente original. Me parece que es divertido verla y visualmente es impresionante”, concluye Sink, quien actualmente está en Broadway en John Proctor Is the Villain.

No te pierdas O’Dessa, un viaje lleno de amor y color, y donde la música y la guitarra pueden salvar el alma de un mundo en ruinas.