Leonardo DiCaprio genera indignación por salir con una modelo de 19 años

“Entonces, Leonardo DiCaprio tiene casi 50 años y está saliendo con alguien que fue al baile de graduación en Zoom”, dijo un internauta

Leonardo DiCaprio es uno de los solteros más codiciados de Hollywood, pero el reconocido artista ha generado polémica durante los últimos años debido a los peculiares requisitos que deben “cumplir” sus parejas sentimentales; y es que el actor de 48 años de edad tiene fama de interesarse únicamente en mujeres menores de 25 años.

Hace algunos meses se dio a conocer que el protagonista de Titanic terminó su relación con Camila Morrone después de cuatro años juntos y posteriormente comenzó a salir con la modelo, Gigi Hadid. Sin embargo, DiCaprio ahora está siendo señalado por mantener un romance con una mujer 29 años menor que él.

DiCaprio genera indignación por salir con una modelo de 19 años

La modelo, Eden Polani, es el aparente nuevo interés romántico de Leonardo DiCaprio; ambos fueron vistos juntos en la fiesta de lanzamiento del nuevo EP de la artista, Ebony Riley. El actor enseguida fue criticado por salir con una mujer tan joven y los internautas incluso señalaron que la modelo no había nacido cuando se estrenó Titanic, hace 25 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eden Polani (@eden_polani_official)

“Solo por un poco de contexto, estos dos tienen la misma edad que Leonardo y su nueva novia”, escribió un usuario de Twitter.

Just for some context, these two are the same ages as Leonardo DiCaprio & his new girlfriend pic.twitter.com/IPf6ABx0Z9 — Cooper (@Cooperstreaming) February 7, 2023

“Entonces, DiCaprio tiene casi 50 años y está saliendo con alguien que fue al baile de graduación en Zoom”, dijo otro.

So, Leonardo DiCaprio is nearly 50 and dating somebody who went to prom on Zoom. — Uju Anya (@UjuAnya) February 7, 2023

“Eden es tan joven que su educación de secundaria fue pospuesta por la Pandemia de Covid-19", expresó otro internauta. “Alguien tiene que detener a Leonardo DiCaprio. Fue gracioso hace 10 novias”, dijo un cuarto. También lee: Keanu Reeves protagonizará The Devil in the White City, la serie de Leonardo DiCaprio “Leonardo está saliendo con un joven de 19 años, y nosotras, las mujeres, deberíamos ser escuchadas cuando discutimos lo enfermas que estamos de esta sociedad de mierda en la que vivimos, que es patriarcal, misógina y que constantemente promueve el comportamiento depredador y acicalador de los hombres hacia nosotras.