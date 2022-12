Leonardo DiCaprio es el clon de su mamá; ¿cómo luce Irmelin DiCaprio actualmente?

¡Te mostramos algunas de las más recientes apariciones públicas de la madre de Leonardo DiCaprio, quien ya tiene 79 años de edad!

Leonardo DiCaprio se ha convertido en un ícono del cine de muchas generaciones; desde que interpretó a Jack en Titanic en 1997, el actor se coronó como uno de los actores más codiciados en Hollywood y hasta la fecha lo sigue siendo. Con películas como El lobo de Wall Street, El origen, Romeo y Julieta, La isla siniestra, Atrápame si puedes, The Great Gatsby, entre otras, DiCaprio se ha ganado el respeto y la admiración no solo de la audiencia, sino también de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

También lee: Aseguran que esta modelo de 22 años es la nueva novia de Leonardo DiCaprio

Sin embargo, poco se sabe de la vida privada del actor, quien aparentemente se encuentra saliendo con la modelo, Gigi Hadid.

Reviven inusual foto de la infancia de Leonardo DiCaprio; ¡es el clon de su mamá!

Recientemente comenzó a circular en las redes sociales una inusual fotografía que retrata la infancia del actor estadounidense. DiCaprio nació en 1974 y la imagen fue tomada en 1976; en ésta aparece el artista con dos años de edad siendo cargado por sus padres, pero la atención de los internautas se centró en la madre de Leonardo, pues aseguran que la estrella de Hollywood es idéntico a ella.

«Es Leonardo con peluca», «DiCaprio es el vivo retrato de su madre», «¿Quién es quién?», escribieron los usuarios de las redes sociales. Pero ¿se siguen pareciendo actualmente?

También lee: Las 10 parejas menores de 25 años que ha tenido Leonardo DiCaprio

Leonardo es el clon de su mamá; ¿cómo luce actualmente?

Irmelin DiCaprio es la madre de Leo; nació en Alemania en 1943 y actualmente tiene 79 años de edad. Hasta la fecha, la mujer sigue acompañando a su hijo a distintas galas y eventos; una de sus más recientes apariciones en público fue durante la Gala de Canes 2022 en el Hotel du Cap-Eden-Roc y un par de años antes en la alfombra roja de la premiere de la película que protagonizó su hijo, Once Upon a Time in Hollywood. ¡Mira cómo luce hoy en día!

También lee: Keanu Reeves protagonizará The Devil in the White City, la serie de Leonardo DiCaprio