Karl Lagerfeld y la Princesa Diana tuvieron una estrecha pero compleja relación, pero ¿por qué el kaiser de la moda la llamó “estúpida”?

Karl Lagerfeld murió en el 2019, pero el diseñador alemán sigue siendo recordado como uno de los más grandes referentes en el mundo de la moda, pues tuvo mucha influencia en prestigiosas firmas internacionales, como Fendi y Chanel. Son muchas las celebridades que admiraban el trabajo de Lagerfeld y que en consecuencia utilizaban prendas y accesorios de Chanel; Juliane Moore, Penélope Cruz, Kristen Stewart o Lily Rose Depp son algunas de ellas.

Hasta la fecha, la memoria de Karl Lagerfeld sigue estando presente en los eventos de moda más reconocidas de la industria; este año, la temática de la Met Gala estuvo inspirada en el trabajo y la metodología de Karl Lagerfeld: Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

Sin embargo, una de las figuras más reconocidas de la realeza se negaba rotundamente a utilizar los diseños de Chanel de Karl Lagerfeld, ¡y aquí te contamos por qué!

La vez que Karl Lagerfeld llamó “estúpida” a la Princesa Diana

Diana de Gales tenía muy claro cuál era su estilo personal y se inclinaba por firmas como Dior y Versace, pero se negaba a utilizar Chanel; ¿la razón? De acuerdo a Jayson Brundson, un diseñador australiano, la Princesa Diana rechazaba esta marca por una razón muy particular: resulta que las prendas y accesorios Chanel le recordaban la infidelidad del Príncipe Carlos con Camila Parker Bowles:

“Llegó llena de zapatos y bolsas y los dejó caer en el sofá. Entonces dijo: ‘¿Qué opinas?’. Así que empecé a rebuscar y encontré un par de zapatos de Chanel. Le dije: ‘Estos quedarían genial con un Versace’. Y ella: ‘No, no puedo llevar esas C entrelazadas, la doble C’. Le pregunto por qué, y me dijo: ‘Por Camilla y Carlos’”, dijo el diseñador para Hapers Bazaar, refiriéndose al logo de la marca,

¿Qué dijo Karl Lagerfeld al respecto?

Si bien las preferencias de la Princesa Diana no eran un tema personal con Lagerfeld, y ambos mantenían una estrecha pero compleja relación, el kaiser de la moda hizo una declaración polémica en el 2006, refiriéndose a ella como “Hermosa y muy dulce, pero estúpida”.

Aparentemente, esta referencia surge por el rechazo que siempre tuvo la Princesa Diana a la marca de Coco Chanel.