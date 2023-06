Joe Jonas habló abiertamente sobre el momento que perdió su virginidad e incluso sobre el tamaño de su pene y el de sus hermanos, ¡mira lo que contó!

Son cada vez menos los tabúes que hay en torno a hablar sobre sexualidad. Los actores y cantantes más famosos de Hollywood han puesto el ejemplo al hablar públicamente sobre fantasías sexuales, sus zonas íntimas y hasta de las erecciones que han tenido en pleno rodaje. Por ejemplo, hace algunos años, Joe Jonas decidió responder con mucho humor algunas atrevidas preguntas de los usuarios de Reddit.

El cantante contó que su man crush es Daniel Craig y Matthew McConaughey, mientras que confesó que perdió la virginidad con su ex novia, Ashley Greene, quien le dio vida a Alice en Crepúsculo: “Perdí la virginidad con esta chica llamada Ashley. Probablemente puedes googlearlo y ya. Es muy fácil de descubrir. Salía con una chica llamada Ashley, así que solo googléalo para descubrir qué Ashley era”.

Joe también reveló que tuvo una erección durante el video de DNCE, Body Moves: “Hubo definitivamente algo de hinchazón durante el video. No diría una erección completa pero quizás si una a la mitad”.

La vez que Joe Jonas confesó cuál de los Jonas Brothers tiene el pene más grande

La pregunta que más llamó la atención fue si considera que tiene el pene más grande que sus hermanos. Joe Jonas respondió con un gran sentido del humor, asegurando que su miembro tiene mayores dimensiones que el de Nick y Kevin.

“Me gustaría pensarlo. A pesar de que no estoy en un vestidor o en un ducha con tanta frecuencia junto a mis hermanos, así que no podría decirles realmente. Pero me gustaría que el Internet creyera que lo tengo”.

Si bien Joe respondió muy vagamente, los internautas creen que definitivamente su pene podría tener un gran tamaño (al igual que el de Pete Davidson y Jason Momoa).