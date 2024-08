La verdadera razón por la que Francesca Oettler no se casó en ‘Love Is Blind México ‘

Amores ciegos y corazones rotos, eso fue lo que nos dejaron los nuevos capítulos de Love Is Blind México.

Llegó el día en que los participantes de Love Is Blind México tuvieron que decir ‘sí acepto’ o ‘no acepto’ en el altar y tomar la decisión de cambiar —o no— sus vidas para siempre. En el caso particular de Francesca Oettler, pudimos conocer más a fondo la razón por la que decidió continuar su camino sola y renunciar al amor ciego que conoció en el programa de Netflix.

“Este experimento me trajo mucho más que una pareja, encontré un mundo de amor en cada momento, persona y situación. A fuerzas ni los zapatos, y el simple hecho de haber sido tan afortunada de vivir esta experiencia me lleva fuerte y segura a estar preparada para lo que venga. Todo es perfecto y todo trae un regalo, y con esa conciencia decido vivir al máximo todos los días de mi vida. Lo que hagas desde el amor lo harás bien”, dijo Francesca.

Francesca Oettler revela la verdadera razón por la que no se casó en Love Is Blind México

¿Qué lección de amor propio te llevas de Love Is Blind?

F: La lección más fuerte en este experimento fue reafirmar quién soy y la segunda es saber que me acepto y me amo en todas mis facetas; no está mal si yo soy feliz y a alguien le incomoda, no está mal si yo soy intensa y a alguien le incomoda, no está mal si yo soy más segura y a alguien le incomoda. Esa reafirmación sobre lo que yo ya era me dio mucha más fuerza para saber quién soy ahora, sobre todo saber que estoy entera y amada desde el fondo de mi ser por mí misma y que nadie más me puede dar ese amor si no me lo doy yo. En el momento en el que te aceptas, te amas y te abrazas viene el poder reflejar el amor en los demás desde lo más puro y honesto.

¿De qué forma se hacen presentes el gaslighting y el love bombing en Love is Blind México?

F: El programa te orilla a estar a flor de piel, sin embargo, no creo que todos quisieran entrar para casarse. En mi caso, mi pareja decidió entrar por querer auto explorarse desde una manera egoísta, y en ese momento se convierte en love bombing porque me está haciendo sentir un amor rápido, espontáneo y fugaz cuando realmente él no sabe ni está seguro de lo que quiere porque no se conoce a sí mismo. Yo fui el medio de alguien más para poder conocerse, eso es gaslighting porque yo sí estaba enamorada y creyéndome todas las palabras de amor que me decía, cuando era solamente pues para endulzarme el oído y para continuar conociéndose.

¿Cuál es la verdadera razón por la que no quisiste casarte?

F: Hay una frase que dice: quien te quiere no te cambia, pero naturalmente crece y evoluciona contigo”. Creo que la manera en la que yo me conozco, mi personalidad, mi manera de amar y sobre todo lo más importante, todas las experiencias de vida que he tomado como herramientas, me han llevado a ser quien soy, me han dado la seguridad de saber qué quiero y qué busco en una pareja, pero cuando eso no es recíproco, cuando tu forma de ser de alguna manera le da inseguridad a la otra persona, pues evidentemente eso no va a funcionar porque yo no estaba dispuesta a cambiar ni a hacerme menos para no incomodar a la otra persona. Esa es es la principal razón por la que no me casé.

¿Qué mensaje buscas mandar a la audiencia con tus votos matrimoniales?

F: Por favor, antes de entrar a una relación , conózcanse, y no hablo de conocer a la otra persona porque claramente siempre puede existir la atracción física y la amistad, pero si tú no te conoces a ti mismo no puedes entrar a una relación. Lo que quise decir con mis votos es: nunca te hagas menos, nunca te hagas chiquito por alguien más, nunca dejes de sentir al máximo, nunca dejes de ser quien eres porque no puedes agradar a todo el mundo y no todo mundo es para ti, no permitas que las prisas, la presión social, la soledad o tus inseguridades hablen más fuerte y te hagan tomar decisiones equivocadas. Eso es amor propio, saber que lo que es para ti va a llegar y se va a quedar con todo, con los blancos con los negros, con los grises y con los arcoíris. Incluso cuando digo “mis alas me piden volar más alto” es saberme merecedora de más amor, seguridad, de más intención de saberme escuchada, abrazada y cuidada, porque por más que yo sea una mujer fuerte, quiero una compañía que me cuide y que me abrace, que esté junto a mí en las buenas y en las malas. Creo que esta carta que envié en el altar es un mensaje claro de que deberíamos de vivir desde el “yo” y desde el quién soy ahora y qué busco ahora.