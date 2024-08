Una fuente cercana a Jennifer Lopez reveló que fue lo que llevó a la artista a separarse de Ben Affleck

Después de darse una segunda oportunidad en el amor y haber llegado al altar hace dos años, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron tomar caminos separados después de solicitar el divorcio.

Uno de los tantos rumores acerca de la separación de JLo y Ben Affleck apuntaba a la adicción al alcohol que ha marcado la carrera del actor de Hollywood, pero finalmente se ha revelado el contexto de su divorcio. ¿Qué los llevó a tomar la decisión de finalizar su matrimonio?

La verdadera razón por la que Ben Affleck y Jennifer Lopez se divorciaron

“Cada vez era más evidente que no eran una buena pareja”, reveló una fuente cercana a la expareja a Us Weekly y añadió que los artistas intentaron “hacer que funcionara” yendo a terapia. “Todo se redujo al hecho de que son dos personas diferentes. Se dio cuenta de que las cosas no iban a cambiar y que eran incompatibles”, añadió la fuente. “Pasar tiempo separados... se hizo evidente que no funcionaría su relación”.

Fueron las diferentes perspectivas de vida las que levaron a la expareja a pensar en la separación. Y es que de acuerdo a la fuente, Jennifer se decanta por una vida lujosa en la que los aviones privados, los yates, las mansiones, las alfombras rojas y el lujo son los principales protagonistas, mientras que “a Ben nunca le han gustado esas cosas. A menos que esté promocionando su trabajo, no le gusta ser el centro de atención”.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la cantidad de dinero que Ben y JLo gastaron en su mansión de Beverly Hills: “Si hubo una gota que derramó el vaso, fue que Jennifer convenció a Ben de que comprara esa enorme mansión. No era lo que él quería ni lo que él es”.