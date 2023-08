La trágica historia de los hermanos que inspiraron a Barbie y Ken; no todo fue de color rosa

¿Cómo fue la vida de los hermanos que inspiraron a Barbie y a Ken? No todo fue de color rosa como en Barbieland

Greta Gerwig se convirtió en la cineasta femenina con el mayor debut nacional en Estados Unidos gracias al discurso feminista que incluyó en Barbie, a su mensaje de empoderamiento y al talentoso elenco conformado por Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, y más. Por lo mismo, todos creemos que en Barbieland todo es de color rosa, sin embargo, pocas personas conocen la verdadera historia de la muñeca Barbie.

El origen de Barbie

Fue en 1959 cuando Ruth Handler decidió crear la primera muñeca Barbie: “Al crear a Barbie, mi filosofía fue que, a través de la muñeca, las niñas pudieran llegar a ser todo lo que quisieran. Barbie siempre ha representado a una mujer que elige por sí misma”, expresó en aquel entonces.

Ruth se inspiró en su hija, Barbara, para crear a una muñeca en la etapa adulta con el objetivo de que las niñas la utilizaran como una referencia para su futuro. Pero finalmente, fue Lilli, una muñeca que resultaba ser una prostituta perteneciente a una tira de cómics eróticos, quien también terminó inspirando a Handler para crear a Barbie.

La oscura historia de los hermanos que inspiraron a Ken y Barbie Getty Images

Fue así como en 1959 lanzó su primera muñeca en la Feria Internacional del Juguete de Nueva York, convirtiéndose en un total éxito con 350,000 Barbies vendidas en el primer año. Sin embargo, Bárbara siempre se sintió incómoda de que se refirieran a ella como la “Barbie real": “Si la muñeca se parece a mí, es pura coincidencia”, dijo a Los Ángeles Times en 1989. “Era muy extraño: la gente se me acercaba y me pedía autógrafos. Yo no lo entendía. Ese solo era el nombre que se le dio a la muñeca, pero mucha gente pensaba que la habían modelado a partir de mí, suponían que yo era ella. Y eso no era cierto”, se sinceró.

De acuerdo a New York Times, Barbara se casó cuando tenía 18 años, tuvo una hija y posteriormente se divorció a principios de la decada de los setentas. Desde entonces, su vida se convirtió en un misterio y poco se sabe qué ha sido de la hija de Ruth Handler, quien prefirió permanecer alejada del ojo público.

El origen de Ken

Mientras que Ruth Handler se inspiró en su hija para crear a Barbie, para el famoso muñeco de Mattel se inspiró en su hijo, Kenneth Handler, lo que lo hacía sentir completamente fuera de lugar.

“El muñeco Ken es Malibú”, expresó en 1989 a Los Angeles Times. “Él va a la playa y hace surf. Él es todas estas cosas americanas perfectas”, añadió y dijo que no se parecía en nada a Ken, pues él era “un verdadero nerd”, que “tocaba el piano e iba al cine con subtítulos” cuando era adolescente.

Kenneth no tuvo un final feliz: murió en a los 50 años a causa de sida, pues llevaba una vida sexual secreta dentro del ambiente gay a pesar de estar casado y tener tres hijos con su esposa.