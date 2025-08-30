¿La relación de Pamela Anderson y Liam Neeson fue falsa?

En el mundo de las celebridades, pocas relaciones nos hacen ilusionarnos como lo lograron Pamela Anderson y Liam Neeson cuando se anunció que su romance en la película ¿Y dónde está el policía? traspasó la pantalla.

Pero lo más sorprendente de este romance fue que Liam había abierto su corazón de nuevo después de estar más de 15 años soltero tras la trágica muerte de su esposa Natasha Richardson. Quien perdió la vida en un accidente esquiando en Quebec.

¿El romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson fue falso?

Aunque a simple vista parecía que Neeson le había dado una segunda oportunidad al amor con la actriz que saltó a la fama con Baywatch, hubo quienes aseguraron que se trataba de una relación falsa como parte de esfuerzos publicitarios de la película.

Pero en una entrevista reciente para Page Six, una fuente asegura que lo que hubo entre los actores fue real y que ellos jamás se prestarían para una relación falsa como parte de algún esfuerzo publicitario.

Aunque ya muchas personas han salido a dar su versión de la situación, la realidad es que ni Liam ni Pamela han salido a hablar al respecto, por lo que no hay una versión oficial de lo que realmente ha pasado en la relación. Sea cual sea la verdad, nosotras disfrutamos de verlos tan encariñados en alfombras rojas y entrevistas juntos.