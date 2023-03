La inesperada reacción de Taylor Swift ante el Grammy de Harry Styles

Si te topas con tu ex novio en uno de los eventos más esperados del año, ¿reaccionarías igual que Taylor Swift con Harry Styles?

Fue a finales del 2012 cuando Harry Styles y Taylor Swift se convirtieron en el centro de atención al iniciar un inesperado romance. Sin embargo, su relación sentimental no duró mucho, pues una amiga cercana a la cantante reveló que el ex integrante de One Direction era muy “coqueto” y “veía a todas las mujeres”. Por dicho motivo, Swift se sentía muy insegura al lado de Styles.

“Una noche se desapareció, después de eso ya no quiso seguir con él”, contó la amiga de la intérprete de Anti-Hero. De hecho, se dice que Taylor escribió tres de sus canciones a su ex novio: I Knew You Were Trouble, Style y Out of the Woods.

Sin embargo, todo parece indicar que no hay bad blood entre la ex pareja, y la reacción de Taylor ante el premio de Harry en los Grammy 2023 es la clara prueba.

La inesperada reacción de Taylor Swift ante el Grammy de Harry

La 65.ª edición de los premios Grammy se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el pasado domingo 5 de febrero de 2023. Esta premiación tiene como objetivo reconocer las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año. Harry se llevó el galardón en la categoría a Mejor Álbum y todos estuvieron pendientes de una reacción en especial: la de Taylor Swift, quien sonrió y aplaudió con mucha alegría ante el triunfo de su ex novio.

THIS MOMENT JUST LAUNCHED ME INTO OUTER SPACE ANOTHER ICONIC TAYLOR AND HARRY GRAMMY MOMENT #GRAMMYs #HarryStyles #TaylorSwift pic.twitter.com/Q5tzQEJlag — Haley ?? (@theoldhaley13) February 6, 2023

the person who captured this deserves the world you literally never lose being a harry styles and taylor swift fan pic.twitter.com/jNLWcb3Nsd — etain! (@getawaydancing) February 6, 2023

Sin embargo, ese no fue el único momento icónico de la noche entre ellos; Taylor se acercó a la mesa del ganador del Grammy para saludarlo, abrazarlo y platicar durante un buen rato con él.

Now this is a another historic #Grammys moment. During Steve Lacy’s performance, Taylor Swift snuck over to talk to Harry Styles. They hug + talk for a long time over his table. pic.twitter.com/MX75UmcxJM — Chris Gardner (@chrissgardner) February 6, 2023

¿Cuál fue tu momento favorito de los Grammy 2023?