La audiencia le está pidiendo a Sandra Bullock que regrese la estatuilla que ganó en el 2010 por su actuación en The Blind Side

En el 2009 Sandra Bullock se metió en la piel de Leigh Anne Tuohy en The Blind Side (Un sueño posible). La talentosa artista de Hollywood encarnó a la “madre adoptiva” de Michael Oher y gracias a su actuación frente a las cámaras, la dura historia del jugador de fútbol americano cobró vida y nos dio una lección de amor incondicional y perseverancia.

Sin embargo, Oher dio a conocer hace algunos días que las cosas realmente no pasaron como se muestra en The Blind Side y que todo fue una mentira de Leigh Anne y Sean Tuohy para lucar con su imagen. La pareja nunca adoptó a Michael y en su lugar, lo engañaron para que firmara un documento que les otorgaba no solo la autoridad legal para desempeñarse como sus tutores, sino también el derecho para negociar en su nombre.

“La mentira de la adopción de Michael es una en la que los co-conservadores Leigh Anne Tuohy y Sean Tuohy se han enriquecido a expensas de su pupilo, el abajo firmante Michael Oher”, reveló el equipo legal de Oher.

La reacción de Sandra Bullock ante el escándalo de The Blind Side; ¿devolverá su Óscar?

Sandra Bullock está atravesando por un difícil momento en su vida; el pasado 5 de agosto falleció su novio, Bryan Randall, a los 57 años de edad después de una batalla de tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ahora, la actriz y ganadora del Óscar por su actuación en The Blinde Side está enfrentando el escándalo relacionado con Michael Oher y con la película que protagonizó en el 2009.

“Sandra está poniendo una cara fuerte y un frente fuerte, ya que ha sido un momento difícil para ella emocionalmente con la pérdida de Bryan, y ahora está desconsolada de una manera diferente con todas las consecuencias de las noticias de Michael Oher”, dijo una fuente cerca a Bullock a Daily Mail. “Ella odia que una historia tan maravillosa, una película espectacular y un momento espectacular en su vida ahora se haya contaminado. La gente no lo verá y, si lo hace, tendrá una reacción completamente diferente a su intención original”.

El informante agregó que a Sandra le molesta de sobremanera que un una actuación que fue tan especial en su carrera artística"ahora esté ensombrecido con una sombra completamente diferente”, finalizó la fuente.

¿Devolverá Sandra Bullock su Óscar?

A raíz del escándalo relacionado con Leigh Anne y Sean Tuohy, la audiencia está pidiendo que Sandra Bullock regrese el Óscar que ganó en el 2010 por interpretar a la “madre adoptiva” de Michael Oher en The Blind Side, pero Quinton Aaron (quien interpretó a Michael en la película) defendió a la actriz y señaló que merece conservar su estatuilla por el gran trabajo que hizo en pantalla. “Hizo una actuación brillante y eso no se debería empañar por algo que no tuvo nada que ver con ella”.