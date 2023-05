La reacción de la ex de Matty Healy ante el romance del cantante con Taylor Swift; él la engañó

Matty Healy y Meredith Mickelson tenían un romance cuando él comenzó a salir con Taylor Swift, por lo que ella se siente traicionada.

El reciente romance de Taylor Swift y Matty Healy, el vocalista de The 1975, ha generado furor en las redes sociales. Los cantantes comenzaron a salir en plan romántico tan solo algunas semanas después de que la intérprete de Anti-Hero terminara su noviazgo de seis años con Joe Alwyn, quien de cuerdo a Daily Mail, se siente “traicionado” por la artista.

“Joe se siente menospreciado y angustiado después de ver su relación con Matt, pero está haciendo todo lo posible para mantenerse ocupado y concentrarse en sí mismo”.

Pero ¿qué hay de los ex amores de Healy? Aparentemente, antes de conocer a Swift, el cantante salía con la modelo Meredith Mickelson, quien está “sorprendida” por el nuevo romance de su ex.

La reacción de la ex novia de Matty Healy ante el romance del cantante con Taylor Swift

Según información de The Mirror, Matty y Meredith todavía estaban saliendo cuando él se reunió para grabar con Taylor en febrero, y la modelo “no tenía idea” de que se estaban acercando.

“Ella no vio venir esto en absoluto. Todo el tiempo que Matty estuvo en el estudio con Taylor, ella no pensó en eso”, dijo una fuente cercana a Meredith al medio. “Pasaba el día en el estudio y luego volvía a casa con ella. Las cosas iban bien hasta alrededor del 29 de marzo y luego, de la nada, dejó de responder mensajes y llamadas”, revelaron las fuentes.

“Simplemente la engañó y eso fue todo. Luego, cuatro semanas después, hizo público a Taylor. Estaba totalmente sorprendida y, por supuesto, le ha dolido un poco. No quiere hacerse la víctima y no tiene intención de decir nada públicamente. Pero aquellos de nosotros en su círculo íntimo en quienes ella ha confiado estamos bastante enojados por cómo la trató y sentimos que no es un buen tipo. Su renuencia a ser visto con ella en febrero ahora aparece bajo una luz muy diferente”.

Lo más impactante, es que Meredith resulta ser una gran fanática y admiradora de Taylor Swift: “Ha publicado sus canciones en TikTok en el pasado. La respeta como una mujer fuerte, independiente y talentosa y no tiene ningún interés en hablar mal de ella. Su actitud es mucho, ‘Es lo que es’, y espera que Matty esté lo suficientemente enamorado de ella como para tratarla bien”, finalizó la fuente.