Una amiga de Kate Cassidy reveló cómo tomó la novia de Liam Payne el hecho de que el cantante se encontraba con dos acompañantes antes de su fallecimiento

Poco a poco han salido más detalles a la luz sobre el fallecimiento de Liam Payne. Recientemente se dio a conocer el contenido de las grabaciones de una cámara de seguridad del hotel, las cuales revelaron más detalles sobre la muerte del cantante y aclararon cómo fue que cayó desde el tercer piso de su habitación.

“Están las cámaras que no están circulando mediáticamente, pero que están en la justicia. Donde se ve la escena del balcón, donde él se desvanece, se desmaya y se cae. No es que se quiso tirar”.

También se sabe que antes de caer por el balcón, Liam estuvo acompañado de dos mujeres. Habría sido a las tres de la tarde que las acompañantes del cantante abandonaron el hotel después de haberlo esperado en el lobby del Hotel Casa Sur, ubicado en Palermo, Argentina. Algunos medios señalan que las mujeres que estaban con Payne trabajaban dando servicios sexuales.

La reacción de Kate Cassidy al enterarse de que Liam Payne estuvo con dos mujeres antes de morir

Según declaraciones de una “amiga” de la creadora de contenido, Kate está “devastada": “Ella acaba de oír hablar de las prostitutas. No sabía nada al respecto. Simplemente dijo que tenía que asimilarlo”, reveló a The Post y añadió que además de la tristeza que siente por el fallecimiento de su novio, Liam, también se encuentra desconcertada tratando de procesar que sufrió una “gran traición” por parte del exintegrante de One Direction, lo cual le “duele mucho”.

“No ha dejado de llorar. Está devastada. Tiene un buen sistema de apoyo a su alrededor, pero esto fue de mal en peor. Ella no está bien”, explicó.

Las mujeres habrían tenido una discusión con Liam Payne porque el artista no quería pagarles, de acuerdo a declaraciones de Michael Fleischmann, un huesped del hotel.

“Te daré 20,000 dólares sólo porque puedo. Tengo 55 millones de dólares y me gusta ayudar a la gente”, habrían sido las palabras de Liam Payne a las mujeres que contrató.

Además, la amiga de Cassidy también informó que Liam y Kate habían discutido antes de que ella abandonara Argentina: "Él estaba muy molesto por eso, se aseguró de que ella lo supiera”, dijo sobre la partida de la influencer y aseguró que tuvieron

una “discusión acalorada” porque ella “tomó el asunto en sus manos y consiguió un boleto” para regresar a Florida antes de que él.