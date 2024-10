La razón por la que se cree que la serie de Harry Potter superará las películas

Warner Bros. Discovery adaptará Harry Potter con una serie que llevará a la pantalla la saga completa de la escritora británica J.K. Rowling.

Poco a poco van saliendo a la luz más detalles sobre el proyecto de Harry Potter, y la CEO de Warner Bros. Television, Channing Dungey, ha asegurado que en sus siete temporadas, una por cada libro, la ficción profundizará más en la obra original.

Durante el evento C-Suite Conversations, le preguntaron a Dungey qué podía contar sobre el proyecto. “No hay mucho de qué hablar en este momento. Contamos con nuestro fantástico equipo de guion y están haciendo lo que tienen que hacer. Y se han abierto convocatorias de casting en el Reino Unido e Irlanda, por lo que el proceso avanza. Va bastante bien”, dijo.

Revelan nuevos detalles sobre la serie de Harry Potter

“Es un sueño increíble, honestamente, y como alguien que es gran fan de los libros, la oportunidad de explorarlos quizás un poco más en profundidad de lo que puedes hacerlo en solo una película de dos horas, esa es la razón por la que estamos en este viaje”, añadió.

En junio, la serie nombró a Francesca Gardiner como su guionista y showrunner y eligió a Mark Mylod para dirigir varios episodios. La serie de Harry Potter será una “fiel adaptación” de los libros y, según HBO, “contará con un nuevo elenco para liderar una nueva generación del fandom, llena de detalles fantásticos y personajes muy queridos que los fans de Harry Potter han amado durante más de 25 años”.

Rowling será productora ejecutiva de la serie, pero no se espera que participe en el día a día. HBO ha evitado hablar sobre las constantes polémicas de Rowling y sus comentarios sobre la identidad de género y la transexualidad. “La serie de televisión es nueva y emocionante, pero hemos estado en el negocio de Harry Potter durante 20 años; esta no es una decisión nueva. Nos sentimos cómodos en el negocio de Potter. Lo de J.K. es un debate de internet... Tiene muchos matices y es complicado, y no es algo en lo que vayamos a entrar. Nuestra prioridad es lo que está en pantalla”, declaró el CEO de contenido de HBO y Max, Casey Bloys.

Por Europa Press