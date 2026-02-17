La historia de amor de Paris Hilton y Carter Reum

Antes de convertirse en marido y mujer, Paris Hilton y Carter Milliken Reum ya se conocían por círculos sociales y eventos en común mucho antes de iniciar una relación sentimental. Sin embargo, no fue hasta finales de 2019 cuando esa cercanía se transformó en amor.

El momento no fue casual. Paris Hilton atravesaba una etapa distinta en su vida pública y privada. Después de relaciones altamente mediáticas en la década de los 2000, su vínculo con Carter Reum comenzó con una dinámica más discreta. Durante la pandemia, pasaron largos periodos juntos, alejados del ritmo habitual de eventos y viajes. Ese aislamiento aceleró la consolidación de la relación.

La primera propuesta de Carter Reum a Paris Hilton

En febrero de 2021, durante el cumpleaños número 40 de Paris Hilton, Carter Reum le propuso matrimonio en una isla privada. La escena marcó un giro importante en la narrativa de la empresaria y DJ quien por primera vez hablaba de estabilidad con una claridad distinta.

La boda se celebró en noviembre de ese mismo año en una ceremonia que combinó tradición, alta costura y exposición mediática. Fue un evento ampliamente cubierto, pero detrás del espectáculo había una decisión que ella misma describió como consciente y madura.

La maternidad y una nueva etapa

El siguiente capítulo redefinió su historia. En 2023 nació su hijo Phoenix y posteriormente su hija London, ambos mediante gestación subrogada. Paris Hilton habló abiertamente sobre su deseo de formar familia y sobre cómo la maternidad transformó sus prioridades.

La imagen pública cambió: empresaria consolidada, madre activa y figura que equilibra exposición digital con vida privada. En este contexto, la relación con Carter Reum adquirió una dimensión distinta, menos centrada en la boda y más en la construcción familiar.

Renovar votos cinco años después

Cinco años después de su matrimonio, Carter Reum volvió a proponerle matrimonio a Paris Hilton en Turcas y Caicos durante el Día de San Valentín. Esta vez, frente al mar y acompañados por Phoenix y London.

La renovación de votos no fue una repetición ceremonial. Fue un gesto simbólico que subraya continuidad. Si en 2021 celebraban una unión, en 2026 celebran una familia.

La historia de amor entre Paris Hilton y Carter Reum no se construyó a partir del impacto inmediato, sino desde una base previa de amistad, estabilidad y elección constante. La reciente propuesta no inaugura una nueva etapa, sino que reafirma la que ya están viviendo.