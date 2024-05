Actitudes de las mujeres que enloquecen a los hombres menores que ellas

Lo vimos en ‘The Idea Of You': un romance con brecha generacional es más común de lo que crees

Una relación con brecha generacional ya no es tema tabú, pues múltiples celebridades han demostrado que para el amor no hay edad. Tal es el caso de Blake Lively y Ryan Reynolds, Jay Z y Beyoncé, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones y más. También en los libros y películas, como The Idea Of You, hemos visto que la diferencia de edad no es un impedimento para que dos personas se enamoren ireemediablemente. Y es que hay muchos rasgos de personalidad de las mujeres maduras que enamoran a los hombres más jovenes, así como algunas actitudes. Te mencionamos algunas de ellas.

Actitudes de las mujeres mayores que enloquecen a los hombres menores que ellas

Que tengan iniciativa

A los hombres les encanta que una mujer tome la iniciativa en diferentes aspectos. En muchas culturas y sociedades se espera que el género masculino tome la iniciativa en las relaciones románticas o sexuales, por eso el hecho de que una mujer se muestra decidida y determinada resulta ser un punto a su favor, sobre todo cuando salen con un hombre más joven que ellas.

The Idea Of You: ¿Por qué la nueva película de Anne Hathaway está inspirada en Harry Styles? Prime Video

Que no sean penosas

Una mujer madura cuenta con una larga lista de experiencias y anécdotas románticas, por lo que ha aprendido a reaccionar de forma calmada y positiva ante cada situación. Confía en su juicio y se siente bien consigo misma, y debido a que está en contacto con sus emociones y autenticidad, no suele sentirse avergonzada cuando las cosas se tornan incómodas.

Que vean por sí mismas

Una de las características que más aprecian los hombres de las mujeres que son mayores que ellos, es que tienen un alto nivel de amor propio, por lo que siempre suelen ver por su felicidad y seguridad antes que la de los demás, pues saben que para mantener una relación interpersonal próspera necesitan sentirse bien con ellas mismas. Además, no necesitan de la ayuda o validación de los demás para salir adelante, son autosuficientes e independientes.

Anne Hathaway revela lo que piensa del romance que vive su personaje de The Idea Of You Amazon Studios

Que sepan dialogar

Tienen tanta experiencia que saben cómo abordar una discusión con tranquilidad y madurez. Si algo les molesta, lo expresan políticamente a la otra persona sin caer en faltas de respeto, pero sobre todo saben que es igual de importante darle la oportunidad de participar a la otra persona para que así haya un entendimiento mutuo.

Que les enseñen cosas nuevas

Un hombre disfruta que su pareja comparta su intelecto y le enseñe cosas nuevas, sobre todo en el plano romántico, como el hecho de que una relación es de todos los días, que debes dar sin recibir nada a cambio, que los días malos también son parte de una relación, que no debes prestarle atención a los pequeños defectos de la otra persona y sobre todo que debes admirar a tu pareja .