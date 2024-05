¿Te quedaste con ganas de saber más sobre el desenlace de la relación de Teri y Donny en Bebé reno? La producción eliminó esta escena protagonizada por ambos

Bebé reno es uno de los contenidos de Netflix más vistos del momento. Basada en una historia real, la trama de esta serie británica relata la obsesión de una mujer por Richard Gadd, un escritor, actor y comediante escocés que creó y protagonizó la serie basada en su experiencia de la vida real.

En la trama de la serie, Donny, el protagonista, se enamora de Teri, una mujer trans que cambia su vida de manera positiva. Este personaje fue interpretado por Nava Mau, una actriz trans mexicana de 31 años que ha trabajado en proyectos como Waking Hour, Disclosure y Genera+ion.

Fue precisamente una escena protagonizada por Nava la que fue eliminada de Bebé reno.

La escena que fue eliminada de ‘Bebé reno’

En Bebé reno, Donny conoce a Teri en un sitio web de personas trans y se enamora perdidamente de ella. Sin embargo, la situación le genera miedo y prefiere mantener su noviazgo alejado de su vida real y de las personas que lo rodean. Por lo mismo, el protagonista se niega a denunciar el ataque físico y psicológico que recibe Teri a manos de Martha.

Lamentablemente, Donny y Teri no tienen un final feliz, pues en los últimos episodios de Bebé reno, se puede aprenciar a la mujer abrazada de otro hombre, lo que da a entender que finalmente encontró en otra persona la plenitud que el comediante no pudo ofrecerle durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Eso es lo que me dio tanto consuelo, saber que encontraron paz en su relación. Teri tuvo su final feliz, ¿sabes? Teri encontró un nuevo hombre, no perdió a sus amigos, no perdió su trabajo, no perdió su sonrisa. Ella es buena. Y creo que eso es notable, porque muy a menudo hemos visto historias de personas trans que terminan destrozadas”, dijo Nava Mau a GQ.

Lo que pocas personas saben, es que una escena protagonizada por Donny y Teri fue eliminada de la serie, según revelaciones de Nava para GQ, en la cual ella le deja un mensaje de voz al protagonista cinco meses después de haber terminado con el objetivo de tener un buen cierre. Si bien no se sabe qué le dijo, se especula que era un mensaje de apoyo relacionado con las revelaciones públicas que hizo Donny sobre su turbio pasado, el cual incluye drogadicción y abuso sexual a manos de un reconocido productor.