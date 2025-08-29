La boda de Selena Gomez está cada vez más cerca y su visita a Los Cabos lo deja en claro

El 2025 pinta para ser uno en el que el romance conquistó por completo a las celebridades, en especial después de que parejas como Taylor Swift y Travis Kelce, Dua Lipa y Calum Turner y Zendaya y Tom Holland se comprometieron.

Y aunque Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024, también son una de las parejas que van a sellar su amor este año, ya que después de meses de especulaciones, parece que su boda cada vez está más cerca.

¿Cuándo se van a casar Selena Gomez y Benny Blanco?

Aunque en las últimas semanas empezó a circular una posible lista de invitados a la boda de la cantante y el productor, no había señales claras de que la pareja sí se fuese a casar en septiembre… hasta ahora.

Ya que Sel compartió en redes sociales fotos de su despedida de soltera, la cual se llevó a cabo en el Resort Las Ventanas al Paraíso en Los Cabos. Y siendo honestas, ¿quién no amaría tener una despedida de soltera en un lugar tan paradisiaco como Los Cabos?

Pero dejando de lado los paisajes de ensueño y el hermoso color del mar, el hecho de que la despedida de soltera de Sel fuese a días de arrancar septiembre reavivó los rumores de su boda en el noveno mes del año.

Aunque aún seguimos a la deriva y no ha dado información clara sobre su gran día, la ilusión por ver a Selena en un vestido blanco nos llena de emoción y ya no podemos esperar a que comparta todos los detalles de su boda.