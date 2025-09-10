Kendall Jenner está lista para dejar el modelaje para seguir su sueño

La integrante del clan Kardashian-Jenner está dispuesta a dejar las pasarelas por seguir su pasión por la arquitectura

Si escuchamos el nombre de Kendall Jenner, lo primero que nos viene a la mente es su trayectoria como modelo, la cual la ha hecho uno de los nombres más importantes en el mundo de la alta costura al ser una de las modelos mejor pagadas en la actualidad.

Aunque por años ha sido la musa de distintos diseñadores, Kendall siempre ha sido conocida por su amor a llevar un estilo de vida al margen, comparado con sus hermanas, que no son tímidas al momento de aprovechar sus momentos virales.

Pero nadie esperaba que hiciera declaraciones tan contundentes en cuanto a su carrera profesional. Ya que durante su entrevista de portada junto a Gigi Hadid para Vogue, la modelo habló de su amor por la arquitectura.

Kendall Jenner quiere dejar el modelaje por esta razón

Fue después de que se le preguntara por su opinión sobre la nueva temporada de su serie The Kardashians que Kendall se sinceró y confesó que no le encantaba la idea y preferiría pasar más tiempo enfocada en su proyecto secundario (diseñar casas). Posteriormente, Gigi agregó lo siguiente:

“Es una de las pocas personas a las que le dejaría diseñar una casa”

A lo que Kendall no dudó en responder: “Juro por Dios que voy a dejarlo todo y me dedicaré a diseñar casas”. No bromeo”.

Aunque a simple vista parece solo una declaración al aire después de un momento de sinceridad con su mejor amiga, el hecho de que Kendall actualmente se encuentre diseñando una casa al oeste de Estados Unidos podría ser el primer paso firme de la modelo para dejar las pasarelas y enfocarse en su pasión por el diseño de casas.

En caso de que Kendall tome esta decisión, sin duda dejará un hueco enorme en el mundo del modelaje, pero sería muy interesante ver las propuestas que traiga a la mesa, y quién sabe, tal vez encuentre un gran éxito en esta nueva etapa de su vida.