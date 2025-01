¿Karla Sofía Gascón en riesgo de perder su nominación al Oscar?

La protagonista de Emilia Pérez, la polémica película con 13 nominaciones en los Oscars se encuentra en riesgo de perder su nominación a Mejor Actriz por los comentarios realizados recientemente en una entrevista.

Desde que se estrenó Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón se ha visto envuelta en mucha polémica, ahora se suma otro problema que incluso la podría dejar suspendida por un año de ser considerada en la ceremonia de los Oscars. Ya que se cree que rompió una de las reglas estipuladas con su nominación.

En una entrevista reciente, Gascón aseguró que nunca hablaría mal de su contrincante en la categoría de mejor actriz, Fernanda Torres. Pero comentó que personas de su equipo y del equipo de la película Todavía estoy aquí (protagonizada por Torres), han hablado mal de ella y de Emilia Pérez.

Lo que podría ser tomado con un comentario más, puede tener grandes repercusiones. Ya que los Oscars, al momento de nominar a los talentos les hacen conocer las reglas a seguir durante el periodo de espera a que se den a conocer los ganadores. En dicho reglamento destaca el siguiente precepto:

“No se tolerará la comunicación pública por parte de cualquier persona directamente asociada con una película elegible que intente arrojar una luz negativa o despectiva sobre una película o logro de otro competidor.”

La realidad es que Karla no rompió ninguna regla, y no corre el riesgo de perder su nominación, ya que no habló directamente de Fernanda o su película. Lo cual aclaró posteriormente comentando lo siguiente: