JENNI: Annie Gonzalez es Jenni Rivera en la nueva película de la intérprete de música regional mexicana

Como artista ganadora de muchos galardones, entre ellos varios premios Billboard Music, 22 Billboard Latin Music, 18 Premios Lo Nuestro y cuatro nominaciones al Latin Grammy, Jenni Rivera se suma a la lista de celebridades que contará con su propia película a través de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo.

Con un elenco encabezado por Annie Gonzalez, quien hará el papel de Jenni Rivera, la fallecida “Diva de la Banda”, ViX, Mucho Mas Media y De Line Pictures anunciaron el estreno de JENNI, la película inspirada en la vida y trayectoria de la fallecida superestrella Jenni Rivera. El proyecto se filmó en Bogotá, Colombia, y concluyó con un rodaje en Los Ángeles, California.

El estreno de JENNI, la historia sobre la méxico-estadounidense Jenni Rivera, la idolatrada cantautora, actriz, productora y activista de los derechos de la mujer, está programado a estrenarse en ViX y cines selectos en Estados Unidos y México el 6 de diciembre.

La trama de dicho proyecto se inspirará en Jenni, la artista que llegó a ser la más conocida intérprete de música regional mexicana en las listas de popularidad. Sin embargo, tras un notable ascenso en la industria musical, la cantante enfrentó una trágica muerte que sacudió al mundo entero. JENNI también mostrará las dificultades que tuvo en su vida personal, cómo pasó a ser la artista que los todos los fans conocen y aman hoy en día, y cómo perseveró y encontró su fuerza interior. Se trata de una historia de resiliencia y valentía que muestra los cimientos del éxito de Jenni Rivera y su impresionante legado.

¿Quién es Jenni Rivera para ti?

Es una chingona, poderosa, un mujeron, una madre, cantante, es una inspiración para mí. Annie Gonzalez

¿Por qué te inspira?

“Me inspira porque al igual que yo es mexicana y americana, soy la sexta generación en Estados Unidos, es la razón por la que mi español es un poco malo, porque nunca me hablaban en español. Me inspiró haber tomado el papel de Jenny Rivera, al principio no me sentía tan cercana con ella, pero después de hacer la película me di cuenta de su bondad y que es una figura y una cantante que todo el mundo conoce.”

¿Cómo te preparaste para personificar a Jenni?

“Hable con sus hijos y me mostraron videos, leí su libro, escuche toda su música, vi sus espectáculos especialmente el de Mariposa del Barrio y también sus reality shows, leí todos los artículos acerca de ella y como tal investigue para poder asegurarme de que podía darle la esencia de Jenny Rivera al papel. Es imposible imitar exactamente a esta mujer que fue tan poderosa, pero tenía que dar mi versión de la persona, los problemas y las victorias que logro.”

Para ti como actriz y para tu carrera profesional, ¿qué significa participar en esta película, sobre todo protagonizarla?

“Es un sueño, yo creo que cualquier actriz estaría feliz de tener la oportunidad de actuar a esta persona, que tenía tantos colores. Fue un gusto presentar a esta mujer que es poderosa, chingona y chillona también. Siempre en las películas latinas, vemos que las actrices son santas o zorras, pero en esta vemos a una mujer que lo es todo, que tiene muchos colores, los cuales yo pude absorber y pintar esta increíble imagen. Fue un regalo también trabajar con la directora, una mujer genial y chingona; Gigi Saul Guerrero que es mexicana y también trabajar Diana. Un sueño hecho realidad.”

A partir de tu propia personalidad, ¿te costó trabajo interpretar la personalidad de Jenni?

“Si hubo mucho trabajo para mí, yo soy una chingona también, pero cuando iba a empezar esta película creo que yo no tenía la fuerza que ella tenía. Ahorita ya tengo esa fuerza por que Jenny me inspiro, ella me enseñó a abrirme y a ocupar un lugar, ¡a decir que no si es no! Me enseño que está bien que la gente se enoje; porque fue una artista fuerte y dueña de su vida. Pienso que esa fuerza siempre estuvo ahí y ella me inspiro a alzar la voz y espero que la película inspire a otras mujeres a ocupar su lugar y que sean quienes son, sin avergonzarse.”

Siendo Jenni un personaje que tuvo tanto impacto en las mujeres, ¿qué pensamiento o sentimiento te deja?

“Esta película me dejo muchas cosas; creo que lo que más me dejo es que todos ven a la mujer tan poderosa que fue Jenny, pero ella era muy sensible, ella quería el amor de sus hijos, de sus parejas, de la gente, y creo que esta es la raíz principal de todo; que te enseña como amar, que el amor es la razón por lo que luchas y como hablas por ti mismo. La vemos como una mujer muy fuerte, pero me enseño que está bien ser sensible.”

¿Qué opinas de las canciones de Jenni?

“Todas las canciones me encantan, pero mi favorita es “No llega el olvido”. En mi opinión es la canción que captura la esencia de Jenny, todo el amor y el desamor, creo que es la canción de la vida de Jenny, porque le rompieron muchas veces el corazón.”

Respecto de las otras canciones, ¿qué opinas de sus letras, del papel que tenían las mujeres dentro de sus propias canciones, las dedicatorias a los hombres?

“Me encantan, creo que especialmente para la cultura mexicana que una mujer tenga canciones que hablen del deseo de tomar alcohol, de tener sexo, y de hacer muchas otras cosas, creo que es muy poderoso. ¿Por qué tenemos que esperar? Las mujeres también tienen necesidades, tenemos cosas que queremos hacer y merecemos tener placer también.”

¿Por qué crees que Jenni tuvo tanto impacto en las mujeres?

“Porque es la primera mujer que canta de temas diferentes. Ahorita en Oaxaca, México están hablando de un feminicidio; hay muchas mujeres que son matadas por levantar la voz y por eso tuvo tanto Impacto. Porque ella no tuvo miedo de defender y hablar por las mujeres, o si tuvo miedo, ella de todos modos lo hizo, ya que no dejaba que la callaran por defender lo que es.”

¿Hay algo con lo que no concuerdes de su vida?

“Creo que no es mi lugar hablar de esas cosas, porque todas las vidas son muy diferentes. Nosotros no sabemos la razón por la cual la gente hace las cosas. Creo que es una mentalidad que la gente debe dejar tener; de juzgar a la gente por lo que hace.

Creo que todos somos humanos y tomamos decisiones con la información con la que contamos y con la que no tenemos, muchas veces tratamos de hacer lo mejor. Por el hecho de ser humano, muchas veces nos vamos a equivocar, pero cuando eres famoso todos van a querer señalarte con un dedo y opinar acerca de lo que deberías haber hecho o no. Siento que me convertí en Jenny, y estoy muy contenta de que lo hice, porque al estar entre los ojos del público me he vuelto muy empática, porque imagínate que todas las cosas que haces son analizadas debajo de un microscopio, es muy difícil. Jenny dijo que la única persona que podía juzgarla es Dios, y yo pienso lo mismo nunca juzgaría.”

¿En esta película qué vamos a ver sobre la historia de Jenni?

“Creo que van a ver un lado diferente de ella, siempre ven el origen de su sufrimiento reflejado en las canciones y la gente no está de acuerdo con su manera de actuar, pero en esta película verán la razón de todo y porque tomo ciertas decisiones. Creo que muchas de las cosas que también se pierden en las otras historias es que Jenny era muy americana; era mexicana, pero creció en Compton donde es diferente tipo de cultura, y creo que eso no se ve por ejemplo en Mariposa del barrio donde todo es en español y te pierdes muchos aspectos de su persona. Entonces creo que en la película podrán ver mucho del origen de su historia, la relación con su papa y como se metió a la industria musical.”

¿Qué te gusto de trabajar con Gigi (Saúl)?

“Me encanto trabajar con ella, Gigi es una chingona. Es muy precisa, cuando hablamos me dijo muy específicamente lo que quería; me dijo cuál era el tipo de historia que buscaba presentar, no quería que fuera una historia light, sino que fuera muy dura. Nosotras como mujeres, y especialmente como mujeres mexicanas no tenemos historias como estas, donde luchas, te enojas, haces el amor, esto para mí fue muy emociónate y más que Diana la cinematógrafa y todo el equipo estaban en la misma página. Solo con una mirada nos entendíamos, fue muy fácil trabajar con ellos y Gigi fue muy colaborativa.”

Tengo entendido que la película está aprobada por la familia de Jenny

“Si para mí fue muy importante la familia, yo tuve cuatro audiciones y en la ultima la familia tenía que aprobarme. Para mí eso fue muy importante porque Jenny no solo es una cantante y mujer, sino que también es una madre y por eso estaba muy orgullosa que la familia me aprobó.”

¿Qué te ha dicho la familia de tu interpretación?

“Ellos han sido muy reservados, y los entiendo completamente. Imagínate que toda tu vida siempre ha sido exhibida por la cámara, los entiendo perfecto, pero siempre fueron muy amables y agradecidos dándome cualquier información que pudieran y que ayudara en el proceso.

Me asegure en decirles que mi meta no era hacer a Jenny perfecta o con este personaje brillante porque eso no es verdad, yo creo que sus fans hubieran dicho ¿Qué demonios es esto? Mi meta era hacerla humana, todos como humanos sabemos que es el sufrimiento, la felicidad, como se siente que te rompan el corazón y las diferentes manifestaciones de esto. Solo les asegure que iba a dar lo mejor de mí, siendo lo más honesta posible e iba a tener mucha delicadeza al representar su historia.”

¿En la audición estuvo alguien de la familia para elegirte?

No, estuvieron después de las audiciones cuando Gigi ya había elegido los conocí. Fui a su casa y cenamos, me contaron historias intimas y me compartieron recuerdos. ¡Fue realmente bonito! Annie Gonzalez

¿Por qué crees importante contar la historia de vida de Jenni Rivera y que la gente vea esta película para saber más de ella?

“Creo que es importante porque nunca hemos visto a una Jenny como esta; vulnerable. Nunca hemos empatizado con la parte humana. Todo el mundo solo quiere saber el chisme, y en esta película puedes ver lo que fama desgarradora hace, están todos los ojos encima de ti.”

¿Después de esta película que sigue para ti como actriz, que proyecto tienes en puerta?

“Tengo un par de películas que estoy produciendo, esta es la primera película que yo produzco y no será la última. Creo que después de hacer un papel como el de Jenny, que no es una víctima sino una mujer luchadora y que es la historia de una heroína, estoy emocionada de hacer más, donde pueda crear historias que no tenga que estar en su totalidad. Me encantaría producir películas con actrices latinas y otras hermosas actrices que están en el mapa y así yo no tenga que estar frente a la cámara. Esto solo es el principio y estoy muy agradecida con Vix, Gigi, Javier and Philip los productores, Donald, Diana y la familia Rivera por tenerme la confianza con algo tan grande y realmente espero que sus fans reciban esta película con amor porque con eso se hizo, y espero que entiendan que nunca podría ser ella y que no estoy tratando de serlo, más que darle un nuevo aliento de vida a su historia.”