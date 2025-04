J.K. Rowling hace comentarios negativos de la comunidad Queer… otra vez

La autora de Harry Potter, que ya se había visto envuelta en varios conflictos por su poca tolerancia hacia la comunidad Queer, vuelve a desprestigiar a las personas que la integran, esta vez desde la ‘A’ en LGBTTQIA+. Añadiendo intolerancia a su transfobia, ahora se ha pronunciado en contra del Día Internacional de la Asexualidad.

Con el argumento de que es una ‘falsa opresión’, la escritora compartió a través de su cuenta de X una publicación donde desacredita a las personas que se identifican como asexuales, diciendo que son personas aburridas y borrando su identidad con un “sólo son personas a quienes no les gusta un quickie” (como si la orientación se tratara sólo de relaciones sexuales).

A pesar de sus comentarios innecesarios y no pedidos, hubo personas que se pusieron de su lado argumentando que quería decir otra cosa o simplemente que tenía razón. Sin embargo, no tenemos que leer demasiado entre líneas si partimos de su participación en la LGB Alliance, una organización que se encarga de crear oposición política a la presencia de las personas trans.

¿Qué es la asexualidad?

Bandera de la Asexualidad Wikimedia Commons

Contrario a lo que piensa J.K. Rowling, la asexualidad no es sólo ‘no querer tener sexo con extraños’. Las personas asexuales son aquellas que no sienten atracción sexual por las personas de ningún género. Sin embargo, pueden sentir atracción romántica y no es ninguna contradicción que una persona asexual esté en una relación.

Además, como muchos otros términos dentro del espectro Queer, la asexualidad envuelve un rango muy amplio de personas. Están, por ejemplo, las demisexuales quienes sólo pueden sentir atracción sexual por alguien si hubo una conexión emocional. Pero para Rowling, todo esto es simplemente aburrido.

