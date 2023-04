La década de los 90 estuvo liderada por distintas bandas de pop, como Spice Girls, Backstreet Boys, Oasis, Destiny’s Child y S Club 7; esta última estaba conformada por Rachel Stevens, Hannah Spearritt, Tina Barrett, Jon Lee, Paul Cattermole, Jo O’Meara y Bradley McIntosh. Algunos de sus más grandes éxitos musicales llevan por título Reach, Have You Ever, Bring It All Back, Don’t Stop Movin’ y Natural.

La banda se preparaba para dar una gira por su 25º aniversario, pero lamentablemente están enfrentando la pérdida de uno de sus integrantes.

Integrante de S Club 7 fallece inesperadamente; la banda preparaba su regreso

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que S Club 7 anunció el fallecimiento de Paul Cattermole, a los 46 años de edad.

“Estamos verdaderamente devastados por el fallecimiento de nuestro hermano Paul. No hay palabras para describir la profunda tristeza y pérdida que todos sentimos. Fuimos muy afortunados de haberlo tenido en nuestras vidas y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. Todos y cada uno de nosotros lo extrañaremos profundamente. Les pedimos que respetéis la privacidad de su familia y de la banda en este momento”.

Por su parte, su familia comunicó que Paul fue encontrado muerto el pasado 6 de abril en su casa en Dorset y agregaron que actualmente se desconoce la causa de muerte, pero la Policía de Dorset confirmó que no hubo circunstancias sospechosas.