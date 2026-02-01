Suscríbete
Grammy Night: Ideas para ver los premios con amigos

No es solo ver la televisión; es crear una experiencia. Desde códigos de vestimenta dignos de la alfombra roja hasta juegos que pondrán a prueba tu conocimiento musical, aquí tienes cómo ser la anfitriona del año.

Febrero 01, 2026 • 
Leilani Aviles
La noche más importante de la música está a la vuelta de la esquina y, seamos honestas, ver los Premios Grammy sola en pijama es un desperdicio de potencial para el chisme y el estilo. Este 2026, la competencia está que arde (con Taylor, Beyoncé y las nuevas promesas peleando por el gramófono dorado), así que tu sala debe estar a la altura.
En Cosmopolitan , te damos el blueprint para organizar una viewing party que será más recordada que cualquier discurso de aceptación.

1. El Dress Code: ¿Gala o Backstage?

No hay punto medio. O les pides a tus amigos que vengan en su versión más “Met Gala” (glamour extremo) o apuestan por el look “Rockstar Off-Duty” (cuero, lentes de sol y mucha actitud).

  • Tip Extra: ¡Hagan su propia pasarela antes de que empiece la transmisión oficial y suban los looks a TikTok!

2. El Menú de las Estrellas

Nombra tus botanas y bebidas inspirándote en los nominados de este año.

  • Bebidas: Un “Lavender Haze” para las Swifties o un “Lemonade” con piquete para el Beyhive.
  • Snacks: “Espresso” Martinis (en honor a Sabrina) y tablas de quesos con nombres de álbumes. La creatividad es el límite.

3. Quiniela y Bingo de los Grammy

Nada eleva más la emoción que una pequeña competencia.

  • La Quiniela: Imprime una lista de las categorías principales y que cada quien vote por su favorito antes de empezar. El que más aciertos tenga se lleva un premio (puede ser una tarjeta de regalo o una botella de vino).
  • El Bingo: Crea tarjetas con situaciones típicas: “Alguien llora en el discurso”, “Falla el micrófono”, “Cenfocan a Taylor Swift bailando”, “Un outfit demasiado extraño”. El primero en completar una línea grita: ¡GRAMMY!

4. La “Reaction Station”

Prepara un rincón de tu sala con buena iluminación para grabar las reacciones a las presentaciones en vivo o a los ganadores inesperados. Los mejores momentos de las entregas de premios siempre son las caras de sorpresa de los fans.

5. Predicting the Drama: El rincón del chisme

Asegúrate de tener una pantalla secundaria (iPad o laptop) abierta en X (Twitter) o Threads para leer los comentarios en tiempo real. La mitad de la diversión de los Grammy ocurre en los memes y las críticas de moda en redes sociales.

Lo que no puede faltar en tu kit de anfitriona:

  • Sonido impecable: Si tienes bocinas Bluetooth, conéctalas a la TV. Los Grammy se escuchan, no solo se ven.
  • Iluminación tenue: Luces neón o velas para darle ese toque de “After Party” de Hollywood.
  • Cargadores a la mano: Tus amigos van a estar tuiteando y grabando todo el tiempo; no querrás que nadie se quede sin batería en el momento del “Álbum del Año”.
