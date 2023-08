Gisele Bündchen reacciona al romance de Tom Brady (su ex) con Irina Shayk

Parece que Tom Brady encontró de nuevo el amor en los brazos de Irina Shayk, ¡y así reaccionó Gisele Bündchen!

Entre tantas separaciones y divorcios en el mundo de las celebridades, nos hemos olvidado de Tom Brady y Gisele Bündchen, quienes decidieron terminar su matrimonio en octubre de 2022 a pesar de tener dos hijos juntos. La ex pareja se conoció en el 2006, después de que Ed Razek, exdirector de marketing de Victoria’s Secret, les coordinara una cita a ciegas. En su encuentro surgió el flechazo y tres años después se casaron.

En un inicio se dijo que Gisele le había puesto un ultimátum a Brady, en el cual le pedía elegir entre su carrera como jugador de americano y su familia, sin embargo, la modelo negó esta teoría, asegurando que apoyó a su exmarido en todo momento.

“Mira, siempre lo he apoyado, y continuaré haciéndolo por siempre. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créanme. Quiero que logre y conquiste. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad. Eso es lo que quiero, de verdad, desde el fondo de mi corazón”, reveló en una entrevista.

Gisele Bündchen revela lo que siente de ver a Tom Brady (su ex) con Irina Shayk

Gisele Bündchen se refirió a su divorcio como “la muerte de un sueño”, pues aparentemente no se separó de Brady por falta de amor, sino porque se habían distanciado.

Tras su ruptura, Tom Brady volvió a encontrar el amor en los brazos de Irina Shayk, con quien aparentemente lleva un “romance casual”. La ex de Bradley Cooper y el ex esposo de Gisele se conocieron el pasado mes de mayo en la boda del heredero millonario de arte, Joe Nahmad, en Cerdeña (Italia). Un par de meses después, Irina y Tom comenzaron a ser vistos juntos y todo parece indicar que están saliendo en plan romántico.

La ex modelo de Victoria’s Secret confesó recientemente para Vogue lo difícil que ha sido continuar su camino alejada de Tom Brady mientras ambos comienzan una vida nueva:

“Siempre he pensado que cada circunstancia, no importa lo desafiante que sea, tiene algo que enseñarnos y ocurre para que sigamos creciendo. Las rupturas son innegablemente duras, particularmente cuando los medios analizan cada paso del proceso. Intento centrarme en mis hijos, en mi salud, y también en mis aspiraciones y sueños. He tenido que pasar por momentos difíciles para comprender la importancia de hacer elecciones saludables en mi vida”, señaló Gisele Bündchen.

Gisele Bündchen reacciona al romance de Tom Brady (su ex) con Irina Shayk

De acuerdo al portal, TMZ, las fotografías de Tom Brady e Irina Shayk le generaron descontento a Gisele Bündchen. La fuente cercana a la modelo también informó que el “romance” y coqueteo de Brady y Shayk le sirven a la modelo para seguir adelante, pues era algo que eventualmente tenía que suceder.