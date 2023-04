Tras enterarse de la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, Shakira comenzó a sacar su dolor de una forma nada inesperada: por medio de canciones nuevas. La colombiana lanzó Te felicito, Monotonía y TQG y Music Session #53, a través de las cuales lanzó una serie de dardos tanto a su ex pareja como a la española.



“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.



“Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú".



“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú".



“Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”.



Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique”.



“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.



“Tiene nombre de persona buena, claramente no es cómo suena”.



“Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa’ tipos como tú".



Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”.



“Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio vas acelerado dale despacio”.

Aunque ya pasaron varias semanas desde el estreno de la canción, Clara Chía y Piqué han seguido recibiendo ataques por parte de los fanáticos y medios de comunicación, por lo que el español finalmente decidió romper el silencio y hablar sobre el tema.

Gerard Piqué arremete contra Shakira y defiende públicamente a Clara Chía

“No quiero entrar porque es un tema personal. El tema de tirar ‘beef’, o sea, que está muy bien y es la moda. Es el zasca tal. Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’. Y queda muy bien a título personal”,comenzó diciendo el ex defensa del Barcelona F.C. El español hablaba sobre la colaboración musical de Bizarrap y Shakira, Music Session #53, en un directo de Twitch.

“La put@ ama, no sé qué... Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide? Y, luego, oh, nos hemos pasado. La gente tío de verdad... Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, finalizó Piqué, defendiendo con claridad a su novia y arremetiendo en contra de Shakira.