Gerard Piqué ha estado pasando menos tiempo con Clara Chía debido a las reglas que le impuso Shakira

Shakira se vio obligada a cambiar radicalmente su vida depués de que Gerard Piqué le fuera infiel con Clara Chía e iniciara un inesperado noviazgo con ella. La colombiana decidió mudarse de Barcelona para iniciar una nueva vida en Miami al lado de sus hijos, Sasha y Milan, con el objetivo de alejarse del drama y así poder empezar de cero.

Por su parte, Gerard Piqué se retiró del fútbol, pero aún sigue viviendo en España al lado de la joven catalana, con quien ya asiste a eventos públicos y familiares. Sin embargo, Shakira le impuso una regla a su ex pareja, la cual no puede romperse y debe ser acatada en todo momento: no involucrar a Sasha y Milan en su relación con Clara Chía. Por lo tanto, se entiende que los menores no pueden pasar tiempo con la joven española con el objetivo de velar por su salud mental.

Hace algunos días, varios medios revelaron que Gerard Piqué dejó a sus hijos al cuidado de su madre, Montserrat Bernabeu, para que él pudiera pasar tiempo con Clara Chía —a pesar de que los pequeños se encontraban de vacaciones en Barcelona para pasar tiempo con su padre—, lo que generó un sin fin de críticas en las redes sociales. Sin embargo, parece que Piqué finalmente decidió tomar una drástica relación relacionada con Clara Chía (y con las reglas que le impone Shakira).

Gerard Piqué acata las reglas de Shakira y toma una drástica decisión con Clara Chía

El ex defensa del F.C Barcelona recientemente fue captado en la boda de uno de sus mejores amigos junto con Sasha y Milan. Piqué parecía estarse divirtiendo con sus hijos sin la presencia de Clara Chía, con lo que demostró que está siguiendo las reglas impuestas por Shakira.

Sin embargo, las cosas entre Gerard Piqué y Clara Chía no están tensas, pues esta fue una decisión que tomaron ambos por el bien de Sasha y Milan, según reveló la periodista Laura Fa.

“Ambos han decidido que puede esperar bastante a que esos niños hagan vida en común con ella. Nos comentan que Piqué estuvo muy divertido con sus niños y jugando todo el rato”.