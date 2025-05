Fabiola Guajardo: fiel a sí misma

Por: Jessica Servín Castillo

Fabiola Guajardo es una de las actrices más versátiles de la pantalla, capaz de interpretar desde papeles dramáticos hasta personajes apasionados, como el que protagonizará en Bajo un Volcán, de ViX.

Con una carrera que ha crecido de manera imparable, ha demostrado su talento en telenovelas, series y películas, siempre con una energía renovada y una mirada en el futuro. En esta entrevista, la actriz nos habla de su último proyecto en España, cómo maneja sus emociones en sets intensos y cómo mantiene su autenticidad pese a todos los retos que debe enfrentar.

Cuéntanos sobre Bajo un volcán. ¿Qué te atrajo de este papel?

“Fue una sorpresa para mí la verdad. Me contactó mi agente para invitarme a participar en un proyecto en España. Tenía muchísimas ganas de trabajar ahí así que leí la sinopsis y me emocioné mucho.El proyecto es muy interesante porque combina drama, acción, pasión, romance… ¿Es un melodrama fascinante! Grabamos en las Islas Islas Canarias, lo cual fue una experiencia increíble. El personaje que interpretó es vulcanóloga, alguien muy racional, que se enfrenta a un dilema entre la ciencia y sus emociones, ya que los estudios indican que el volcán no va a explotar, pero hay mucha tensión con los personajes a su alrededor.”

Y hablando de lo intenso que es tu personaje, ¿cómo manejas esos momentos cargados de drama en el set?

Germán Nájera + Iván Flores

“Me divierte muchísimo. La razón por la que soy actriz es porque disfruto entrar en un personaje y vivir las emociones de una historia. No siempre tiene que ser algo muy profundo, a veces es más ligero y humano. Por ejemplo, Bajo un Volcán tiene algo de drama, pero también momentos más relajados y cómicos. Lo que me gusta es que las emociones que exploramos en pantalla se basan en situaciones que vivimos todos en la vida real: conflictos personales y laborales que hacen que los personajes sean más humanos.”

A lo largo de tu carrera, ¿qué retos has enfrentado para interpretar roles tan diversos?

“Cada proyecto tiene sus propios retos y cada personaje trae consigo algo nuevo que explorar. Pero, si te soy sincera, no lo veo como un reto en el sentido estricto. Yo hago castings, elijo proyectos que me atraigan y que sienta que puedo aportar algo. Lo importante es que el personaje tiene que dejarme algo y yo también debo sentir que puedo aportar algo valioso. La clave está en elegir roles que me den material suficiente para sacarles todo su potencial.”

¿Cómo decides los proyectos en los que participas? ¿Qué es lo que te llama la atención para decir “si” a un papel?

“Lo que más me importa es la personalidad del personaje. Si siento que es un personaje que tiene algo que enseñarme a mí, entonces lo considero. También me fijo en lo que me puede aportar, pero si no siento que haya una conexión real con el proyecto, no lo tomo. Es importante que el personaje tenga algo que me desafie o me permita crecer.”

Regresando un poco al pasado, ¿cómo decidiste ser actriz? ¿Qué te motivó a seguir este camino?

“Desde pequeña me atrae todo lo relacionado con el arte. Fui patinadora sobre hielo y gimnasta, siempre sentí una conexión muy fuerte con las artes. Recuerdo que veía cine y teatro, y me encantaba. Fue algo natural en mí; a los 12 años le dije a mis papás que quería ser actriz. No hubo otra opción, tenía claro que ese era mi camino.”

¿En qué momento de tu carrera te encuentras ahora? ¿Sientes que alcanzaste la cúspide de tu carrera?

Germán Nájera + Iván Flores

“Siento que cada etapa es una nueva oportunidad. A veces logro cosas importantes, como Bajo un Volcán, de ViX, pero siempre soy muy inquieta. Nunca siento que haya alcanzado la cúspide porque siempre quiero más y disfruto de cada paso en el camino. Si algo me caracteriza es esa constante necesidad de crecimiento, de no detenerme.”

¿Cómo te mantienes centrada y fiel a ti misma en un mundo tan cambiante como el de la actuación?

“No tengo un mantra específico, pero me considero una persona muy normal. Amo mi trabajo y eso me mantiene motivada. Lo que me aterriza es que siempre busco oportunidades para desarrollarme y crecer, tanto profesional como personalmente. No dejo que la fama o el éxito me desvíen. Para mí, lo más importante es seguir siendo yo misma.”

Para todas las mujeres que te siguen y te ven como un ejemplo, ¿qué les dirías para que hagan realidad sus sueños?

“Es muy importante escuchar a los demás, pero lo más crucial es escucharse a uno mismo. No dejen que las opiniones externas desvíen su camino. Es inevitable que haya obstáculos, muchos “no”, pero si tienes claro lo que quieres, sigue luchando. El “no” ya lo tienes, lo importante es continuar buscando el “sí”.”

Por último, Fabiola invitó a todas las lectoras de Cosmo a estar atentas sobre novedades de Bajo un Volcán, próximamente en ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, y en el que compartirá créditos con William Levy, Maggie Civantos y un gran elenco.