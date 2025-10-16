Exesposo de Britney Spears la acusa de consumir cocaína mientras amamantaba...

Su ex esposo dice eso, pero ella lo niega todo y acusa “gaslighting emocional”. La batalla por la verdad acaba de comenzar.

🔍 Los nuevos bombazos de su memoría

En You Thought You Knew, Kevin Federline (K-Fed) lanza acusaciones que sacuden la narrativa pública de Britney Spears:



Afirma que ella tomó alcohol durante sus embarazos , mientras estaba medicada.

, mientras estaba medicada. Pero el golpe más duro: insiste en que consumió cocaína mientras amamantaba a sus hijos pequeños , algo que, en su versión, habría representado un riesgo directo para los bebés.

, algo que, en su versión, habría representado un riesgo directo para los bebés. Describe un episodio donde él la confronta para que no regresara a dar pecho en ese estado, pidiéndole que usara fórmula en su lugar.

Britney, por su parte, responde con dureza. En redes sociales calificó las declaraciones como “extremadamente dolorosas”, acusa que Federline está lucrando con su historia, y afirma que siempre ha buscado una relación real con sus hijos.

⚖ Lo que hay detrás: reputación, salud mental y maternidad

🧠 Riesgos reales para la lactancia

La cocaína puede pasar a la leche materna y ejercer efectos negativos en el desarrollo del bebé. Estudios señalan que el consumo de sustancias durante la lactancia puede afectar al sistema nervioso del infante y provocar convulsiones u otros daños neurológicos.

🏛 El pulso público entre dos versiones

Britney sostiene su verdad en que jamás ha abusado del alcohol ni de drogas fuertes, mientras que Federline dice hablar desde el “miedo por sus hijos”. El choque de testimonios pone en juego la credibilidad, el poder mediático y la justicia emocional.

✍️ Tips para leer esta controversia con criterio

Cautela con los absolutos. En casos tan cargados emocionalmente, es raro que toda la verdad esté de un solo lado. Conoce las fuentes. Estas acusaciones provienen de su libro (no de pruebas legales inmediatas). Cuida tu consumo emocional. Si eres fan o admiradora, estas disputas pueden afectar mucho tu bienestar mental. Sé consciente del poder del lenguaje. Palabras como “gaslighting” o “trauma” aparecen mucho —investiga antes de adoptar conclusiones.



🌱 Reflexión final Cosmo

Cuando las celebridades son madres, los tabloides no solo juzgan su arte, también su moralidad. Esta batalla entre Federline y Britney nos recuerda una verdad sencilla: la maternidad, la fama y la salud mental son terrenos delicados. Que gane la verdad —por su bienestar y el de sus hijos.