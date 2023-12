Atrae la prosperidad, la abundancia y la buena suerte con la ayuda de este sencillo pero poderoso ritual

Mientras decimos adiós al año viejo y nos preparamos para recibir lo que sea que nos traiga el nuevo, tiene sentido querer marcar la transición de alguna manera. Es

un momento para limpiar, renovar y reconectar, y los rituales son una excelente forma de intencionar los nuevos comienzos, ya que en esencia, consisten en una serie de acciones estructuradas que nos brindan herramientas para trabajar sobre nosotras mismas a través de símbolos que permean en nuestro subconsciente. Acá te comparto un ritual para dejar ir lo que ya no necesitas y dar espacio a lo nuevo que deseas recibir.

Por IKERNE MESTRE

Este es el ritual más poderoso para realizar la noche de Año Nuevo

Cuándo hacerlo:

Los primeros 12 días del nuevo año son un momento poderoso, porque simbolizan los 12 meses que vendrán.

Necesitas:

1 vela blanca

1 vela negra

Pluma y papel

Incienso, copal, salvia o palo santo

Parte 1: En un lugar tranquilo

Puede ser cerca de tu altar o en algún sitio especial en la naturaleza. Limpia el espacio con salvia, copal o palo santo antes de comenzar tu ritual. Además de limpiar energéticamente, los olores tienen la capacidad de activar el sistema límbico en el cerebro, ayudándonos a relajarnos, motivarnos y concentrarnos. Después, tómate unos minutos para enraizarte y traer toda tu energía al momento presente. Si hay alguna deidad con la que tengas una conexión, es momento de invocarla, así como a tus animales de poder, guías, maestros y ancestros. Cuando te sientas lista, enciende la vela negra y tómate unos momentos para meditar sobre todo aquello que deseas dejar atrás: hábitos, conductas, relaciones, pensamientos o situaciones que te impiden crecer.

Escribe estas cosas en una hoja de papel y luego enciéndela con la llama de la vela. Ahora pronuncia algún hechizo que resuene contigo, quizá algo como esto: “La vida es un camino que gira y gira, siempre cambiando y fluyendo. Mi viaje me ha traído hasta aquí y estoy lista para el siguiente paso. Invoco a las ener- gías y poderes de (nombre de la deidad, o solo El Universo) para que me guíen. Hoy me despido de todo lo que me ha impedido convertirme en la persona que deseo ser”. Ser precisa en tus palabras y frases es importante, porque al Universo le gusta la claridad. Espera hasta que el papel se haya quemado por completo y deja que la vela negra se siga consumiendo.

Parte 2: La voz de tu corazón

Enciende la vela blanca, observa la llama y concéntrate en todos los logros, metas y momentos felices que viviste en 2023. Agradece también las malas experiencias, ya que son aprendizajes. Este paso te pondrá en un estado de gratitud y felicidad, y cuando vibras en esa frecuencia, las cosas que sí quieres se manifiestan más rápido. Después de unos minutos empieza a visualizar las cosas que buscas manifestar. Enseguida puedes pronunciar el siguiente hechizo: “Doy la bienvenida a un nuevo comienzo. Soy una mujer creadora de mi realidad. Utilizo mi poder, fuerza y voluntad para crear y atraer lo que mi corazón más desea. Estas son las cosas que lograré y le pido a (nombre de la deidad o al Universo) guía y ayuda. Envío mi petición a los cielos en este humo y tal es mi energía mágica que, como yo quiero, así será”. Verbaliza en voz alta las cosas que estás deseando y asegúrate de usar una voz activa y en tiempo presente. Deja que la vela arda y al final entiérrala o arrójala a un fuego más grande, como una fogata.

Parte 3: Vision board

Seguro has escuchado hablar de ellos, pero ¿qué son exactamente? En pocas palabras, son una representación visual de tus objetivos. Estos elementos visuales contienen todo tipo de imágenes y textos que representan algo que estás tratando de lograr. Entonces si, por ejemplo, esperas sentirte más cómoda con tu cuerpo, puedes poner fotografías de mujeres felices y saludables junto con palabras empoderadoras como “confianza” y “amor propio”. Tómate un momento de autorreflexión y descubre qué es lo más importante para ti. Trata de abarcar todos los ámbitos en tu vida: laboral, familiar, personal, social, amoroso, recreativo

e incluso sexual. También es un proyecto divertido de manualidades que permite visualizarte en el futuro, puedes hacerlo con recortes de revistas o de manera digital. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para que resulte más efectiva su poderosa magia:

• Sé clara y concisa, utilizando imágenes o palabras que mejor representen tus sueños y metas.

• Tenlo a la vista, porque la cla- ve es mirarlo con la mayor frecuencia posible: ya sea en tu cuarto, en la oficina o como fon- do de pantalla en tus dispositivos • Mantenlo actualizado. Cámbialo, altéralo o haz uno nuevo cada tres o seis meses.

• El truco consiste en asegurarse de que te guste a ti, que las palabras que utilices sean claras y las imágenes, vívidas y realistas.