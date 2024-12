Estas son las celebridades que apoyan a Blake Lively en su demanda contra Justin Baldoni

Si algo han demostrado millones de fans y algunas celebridades, es que Blake Lively no está sola en su batalla contra Justin Baldoni (coprotagonista y director de It Ends With Us). Tras presentar una demanda por acoso sexual y una supuesta campaña para destruir su reputación, varias figuras de Hollywood han salido en su defensa.

Gwyneth Paltrow fue una de las primeras en demostrar su apoyo, aunque de una manera un tanto sutil. Ya que compartió en redes sociales una storie de su lista de diseños navideños para este año y al agregar la línea de cuidado del cabello de Lively. En la storie también se puede ver el de un emoji de reina, esto muchos lo interpretaron como una señal de apoyo a Blake, ya que comparte esta publicación justo el día en que se hizo pública la denuncia.

Por otra parte, la actriz y comediante Amy Schumer también usó las redes para dejar en claro su postura, con una simple frase “Creo en Blake”. Un mensaje con gran peso, ya que en el pasado la comediante había sido de las personas que habían lanzado críticas hacia Blake.

Paul Feig, el director a cargo de A Simple Favor, una de las películas más memorables de Blake, también mostró su apoyo en Twitter, describiéndola como “profesional, creativa, talentosa y amable”. Agregó que la actriz no merecía la supuesta campaña de desprestigio en su contra.

Otro nombre que destaca entre las celebridades que apoyan a Lively, es Amber Heard. Quien a través de NBC News, recalcó el impacto negativo que pueden tener las personas en redes sociales.

“Las redes sociales son la personificación absoluta del dicho: ‘Una mentira recorre medio mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas’. Lo vi de cerca y fue tan aterrador como destructivo” Amber Heard

Las coprotagonistas de Sisterhood of the Traveling Pants también salieron a defender a su amiga. A través de una carta America Ferrera, Amber Rose Tamblyn y Alexis Bledel apoyaron a Blake y recalcaron su gran valentía al enfrentar estas acusaciones.