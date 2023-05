La película que supuestamente le ofrecieron protagonizar a Martha Higareda al lado de Robert Pattinson fue un fracaso en Hollywood, ¡entérate de cuál es!

Martha Higareda se volvió tendencia hace un par de semanas por algunas anécdotas que ha contado en público, las cuales resultaron poco creíbles para algunos internautas. En una de sus declaraciones, la artista mexicana reveló que en el pasado rechazó trabajar con Robert Pattinson por una simple razón: ella ya estaba comprometida con la película No manches, Frida.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson”, explicó. “Se me hace que últimamente ha dado un giro impresionante en su carrera, es muy buen actor”. Sin embargo, ese motivo no fue tan poderoso para que la actriz decidiera cambiar su papel en el cine mexicano por un protagónico al lado del reconocido artista de Hollywood.

¿Cuál es su mentira favorita de Martha Higareda?



La mía es: mi abuelo vio un alíen muerto. 🤡 pic.twitter.com/eOcE6ZLFZx — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 30, 2023

Esta es la película que Martha Higareda habría rechazado protagonizar con Robert Pattinson

La cuenta de chismes, @talaveravvvv compartió una serie de historias en Instagram explicando y comprobando cada una de las anécdotas de Martha Higareda. De acuerdo al creador de contenido, la película que rechazó la actriz mexicana fue Z, la ciudad perdida, la cual fue protagonizada por Robert Pattinson y contó con la participación de Charlie Hunnam, Tom Holland y Sienna Miller.

Sin embargo, el filme resultó ser un fracaso en Hollywood; de acuerdo a la información revelada en la cuenta de Instagram, a la producción le costó 30 millones de dólares producir el proyecto y ganó tan solo 16 millones. Por su parte, No manches, Frida, logró recaudar más de 25 millones de dólares, mientras que de inversión gastaron 3 millones.

¿Te habría gustado ver a Martha Higareda en Z, la ciudad perdida?