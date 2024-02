Esta es la barbie en la que se inspiró el outfit de Billie Eilish durante los Grammy 2024

Billie Eilish, una de las protagonistas de la ceremonia 66 de los Grammy lució un espectacular outfit inspirado en una Barbie clásica, te decimos cuál es…

Enfundada en un vestido lápiz monocolor verde olivo, Billie Eilish deslumbró a los asistentes de la ceremonia 66 de los Grammys por el outfit que eligió para la noche durante su interpretación de What Was I Made For?

Billie Eilish inspiró su outfit en Barbie Poodle Parade 1995 Getty / X antes Twitter

Se trata de la Barbie Poodle Parade de 1995 que además viene acompañada de un curioso perrito poodle, una bufanda rosa, su bolso de mano, lentes de sol, un trofeo y el certificado de que su adorable compañero acaba de recibir su primer premio por su increíble comportamiento.

¿Cuánto cuesta Barbie Poodle Parade 1995?

En Amazon, esta muñeca tiene un costo cercano a los 3 mil pesos mexicanos, sin embargo, se encuentra temporalmente agotada.