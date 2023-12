ENTREVISTA: Natalia Plascencia nos cuenta todo sobre el estreno de ‘Familia’, sólo por Netflix

A partir de hoy, y a través de Netflix, ya puedes disfrutar de ‘Familia’, la película de Rodrigo García que se filmó en Baja California...

Natalia Plascencia interpreta a Mónica, un personaje que participa en la historia desde un punto estratégico para observar la dinámica, los lazos afectivos y el arraigo de una familia mexicana que se encuentra en un momento de catarsis por las decisiones que debe tomar a partir de una tentadora oferta.

Ambientada en el maravilloso Valle de Guadalupe en Baja California, ‘Familia’ retrata la cotidianidad de una familia tradicional mexicana dueña de la Finca ‘Los Olivos’. La película dirigida por Rodrigo García, el hijo del galardonado escritor Gabriel García Márquez, y que cuenta con más de 30 años de trayectoria, se estrenó el 7 de diciembre en la Cineteca Nacional y hoy, 15 de diciembre llega a todos los hogares a través de Netflix.

Mónica, el personaje que interpreta Natalia Plascencia es pareja de Mariana (Natalia Solían), sin embargo y como un acierto narrativo, la historia no gira en torno a la relación lésbica de estos personajes, sino a la dinámica familiar que se deriva luego de una jugosa oferta de negocios.

¿Qué tan relevante es la representación de una pareja lésbica en la historia de ‘Familia’?

Natalia Plascencia: Me parece muy acertado por parte de Rodrigo García y Bárbara Colio que no sea un tema. Me parece muy relevante que empecemos a contar historias en donde las parejas tengan diversas preferencias sexuales y que no se ponga el ojo ahí. No es un tema. Está aceptado y se vive de una manera muy natural porque los problemas de Mariana y de Mónica son otros.

Tal como lo apunta la descripción de Netflix, y sin spoilers, la trama de esta cinta gira en torno a la dinámica familiar que desata la posibilidad de tomar decisiones drásticas que repercutirán en el rumbo del grupo que protagoniza ‘Familia’.

¿Qué coincidencias encuentras entre la personalidad de Mónica y tu personalidad?

Natalia Plascencia: Mónica es una observadora y yo lo soy también. Además ella anhela un núcleo familiar, anhela tener un arraigo de generaciones atrás en un sitio tan maravilloso y natural como es el rancho de ‘Los Olivos’ de la familia. Para Mónica sería un gran regalo formar parte de eso, cuando llega se asombra y lo anhela.

Natalia Plascencia Cortesía

Al ritmo de ‘La copa rota’, esta característica película fue filmada en Valle de Guadalupe, Ensenada y Tijuana, sitios de alto valor turístico y ambiental por lo que, a través del maravilloso ojo de Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, la audiencia podrá disfrutar de una historia original perfectamente desarrollada en un paraíso sin igual: Baja California.

A partir de hoy, viernes 15 de diciembre, ya puedes disfrutar de ‘Familia’ a través de Netflix, aunque también es buen plan de fin de semana visitar la Cineteca Nacional y disfrutar del filme en la pantalla grande.

Además de los detalles que Natalia Plascencia compartió con Cosmopolitan sobre ‘Familia’, también nos adelantó que en marzo de 2024 se estrenará ‘Sierra Madre’, serie donde participa bajo la producción de HBO.