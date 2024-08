Emily in Paris: Todo lo que debes recordar de la trama antes de ver la temporada 4

Catching up with Emily in Paris: La nueva temporada llevará a Emily a descubrir nuevos escenarios en Europa.

Con la llegada de la cuarta temporada de Emily In Paris, la famosa influencer Emily Cooper seguirá teniendo nuevas aventuras, pero ya no solo en París, pues el creador de la serie, Darren Star, adelantó que viajará a lugares hermosos, incluidos los Alpes franceses y Roma.

Estos viajes estarán llenos de nuevos personajes, drama, romance y un nuevo idioma. Además, la ciudad de París (sin duda, otra gran protagonista de la serie) presentará una nueva cara, ya que la veremos en invierno. Esto permitirá a Emily lucir nuevos looks, aunque siempre manteniendo su característico y original estilo.

¿DÓNDE NOS QUEDAMOS?

En la tercera temporada, Emily eligió quedarse en París y Sylvie le da una oportunidad para que trabaje otra vez con ellos en su nueva agencia, Grateau, donde la joven sigue proponiendo ideas que encantan a los clientes.

Camille y Gabriel siguen juntos, pero él descuida su relación por todo el tiempo que dedica al restaurante, así que ella empieza una breve aventura con una artista de Grecia: Sofía, que Emily descubre por accidente, aunque decide no contarle a Gabriel. A pe- sar de lo ocurrido, Camille le propone matrimonio a Gabriel y él acepta.

Al mismo tiempo, y luego de que Emily y Alfie superaron sus problemas, ambos retomaron su relación ahora que él se quedaría en París para trabajar como direc- tor financiero para Antoine Lambert. En el último capítulo, Gabriel y Camille deciden casarse por impulso durante la celebración de su compromiso. Sin embargo, ya en el altar, Camille duda y dice que no deberían hacerlo, pues sabe que en realidad él ama a Emily y es correspondi- do. Camille revela el pacto en el que ambas prometieron no tener una relación con Gabriel, pero admite que solo accedió para mantener a Emily alejada. Antes de irse le revela que es conscien- te de que él sigue enamorado de Emily y él no lo niega.

Tras notar la mirada de Gabriel, Alfie habla con Emily, quien intenta convencerlo de que ahora él es “su hombre”, pero él se marcha, diciéndole que no es la segunda opción de nadie.

En los últimos momentos, Emily encuentra a Gabriel sentado a solas. Ambos confiesan que sus sentimientos sí son reales, pero la historia da un giro cuando él le confiesa algo importante: ¡Camille está embarazada!

¿Qué pasará en la temporada 4 de Emily in Paris?

Sin duda, Emily tendrá que navegar por los sentimientos que tiene tanto por Alfie como por Gabriel en una temporada que promete ser “caótica, desgarradora, aventurera y moderna”.

Mientras tanto, Sylvie se verá obligada a afrontar un complicado dilema de su pasado por el bien de su matrimonio, mientras el equipo de la Agence Grateau recibe cambios. A la par, la mejor amiga de Emily, Mindy, y el grupo musical que incluye a su ex, tendrán que encontrar fondos para prepararse para Eurovisión.

Aunque los sentimientos entre Emily y Gabriel han sido una constante y se fortalecieron durante el tiempo que él se esfuerza por obtener una estrella Michelin, los secretos que ambos guardan amenazan su relación.