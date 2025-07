Elle y Dakota Fanning protagonizarán su primer película juntas

Las hemos visto crecer frente a las cámaras, interpretar papeles inolvidables y demostrar su talento en una industria que no siempre ha sido fácil para las mujeres. Por lo que no sorprende que sean pocas las celebridades en el mundo del entretenimiento con el talento y cariño que las hermanas Fanning han logrado amasar a lo largo de sus carreras. Alejadas de la polémica y centradas en sus carreras, ambas han logrado posicionarse entre los nombres de las estrellas más importantes de Hollywood en la actualidad.

Pero si hay algo que los fans hemos anhelado por años es verlas juntas en un proyecto, ya sea película o serie. Afortunadamente, la espera no durará mucho más. Ya que se anunció el proyecto en el que no solo van a protagonizar, también serán productoras.

¿En qué película van a trabajar Dakota y Elle Fanning?

A pesar de ser un proyecto que las hermanas ya tenían en la mira desde 2019, pero por distintas razones se había pospuesto y fue hasta este año que se confirmó la fecha de estreno de The Nightingale (El Ruiseñor), la cual está programada para el 12 de febrero del 2027.

¿De qué trata The Nightingale?

Como tal, se trata de la adaptación del éxito literario homónimo escrito por la autora Kristin Hannah. En el cual narra las historias de dos hermanas que se encuentran en la Francia ocupada por Alemania. Ellas fueron separadas no solo por el tiempo, también por experiencias, ideales y circunstancias. A su manera, cada una debe emprender su propio y peligroso camino hacia la supervivencia, el amor y la libertad en medio de la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué se sabe de las grabaciones?

Aunque todavía no se dan a conocer detalles sobre el elenco completo o la fecha exacta de inicio de las grabaciones, lo que sí es seguro es que la expectativa está por los cielos. El simple hecho de ver juntas a Elle y Dakota Fanning en una historia tan fuerte y profunda ya ha generado mucha emoción entre fans y críticos por igual.

Ambas actrices han construido carreras sólidas por separado. Dakota brilló desde pequeña en películas como I Am Sam y The Runaways, mientras que Elle ha destacado en proyectos como Maléfica, The Great y Teen Spirit. Reunirlas en un mismo set, interpretando a hermanas en uno de los puntos más críticos en la historia de la humanidad, sin duda llevará sus talentos a otro nivel.