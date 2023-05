Elle Fanning pudo haber participado en una franquicia muy grande, pero no tenía suficientes seguidores en las redes sociales...

Elle Fanning es conocida por haber participado en proyectos como Somewhere, The Neon Demon, Super-8 o La seducción. La actriz estuvo a punto de unirse a una importante franquicia, pero ahora ha revelado que perdió el papel por no tener suficientes seguidores en Instagram.

La artista concedió una entrevista al podcast Happy Sad Confused en el que compartió su opinión sobre las grandes franquicias como Marvel o Star Wars. “Es importante para algunas personas, ya sabes, pero tampoco sabes si van a funcionar a veces, lo cual da miedo”, admitió.

Elle Fanning denuncia que perdió un papel por no tener suficientes seguidores en Instagram

“Una vez no conseguí un papel para algo grande, y puede que no haya sido solo por esta razón, pero estos fueron todos los comentarios que escuché; porque no tenía suficientes seguidores en Instagram en ese momento”, afirmó Fanning, que ahora tiene más de seis millones de followers.

Fanning no es la primera actriz que habla sobre la importancia de las redes para conseguir papeles. Samantha Colley, quien ha aparecido en producciones como Han Solo. Una historia de Star Wars o Genius, también lo ha denunciado públicamente. “Una de las cosas que me deprimen es que en las audiciones me preguntan sobre Instagram y cuántos seguidores tengo. Se está volviendo dudoso lo que la gente quiere que sea una actriz”, declaró a The Post.

En España, el actor Aitor Luna se ha sumado a las críticas. “Yo sé por amigos, incluso directores de casting, que eso es lo que piden. Para gente nueva, que mínimo tenga 20.000 seguidores”, explicó, tal como recoge Fotogramas.

Por Europa Press