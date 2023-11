A sus apenas 30 años de edad, Anitta ya lleva 10 de carrera y ha roto numerosos récords en la industria musical, desde ser la primera artista latina en solitario que alcanza el número 1 en Spotify hasta tener el video más visto de YouTube, ambos con su canción “Envolver”

Desde niña, Anitta supo que la música era su destino y siempre se ha esforzado para lograr sus ambiciosos objetivos y sueños, claro: “Para mí nunca existió otra opción, cantar sería lo que pasaría con mi vida, siempre”, confiesa con voz segura la cantante, actriz, productora, bailarina y empresaria (por mencionar solo algunas de las palabras que la describen) que hoy cosecha los frutos de su grandioso trabajo.

El secreto de Anitta para sentirse sexy, invencible y segura de sí misma Foto: Bernardo Doral

¿Siempre has tenido seguridad en ti misma?

A: Es algo que tuve que trabajar. Todas las mujeres, principalmente, tenemos esto de la comparación, sobre todo en el internet, siempre nos estamos comparando, así que tuve que trabajarlo; pero ya no escucho a los otros, creo que comparar es la cosa más baja que puedes hacer con un ser humano, porque cada persona nace en un ambiente diferente, con su familia, su historia, sus karmas, su espiritualidad, su región..., cada cultura tiene cosas distintas, así que comparar a alguien que tiene otra edad o historia no es justo. Considero que, cuando comparamos, es el momento donde nos sentimos inseguros. Las otras personas solo nos enseñan lo que ellos quieren que veamos, y cuando miramos a los demás solo vemos las cosas positivas porque es lo que enseñan. Pero nosotros conocemos nuestras cosas buenas y malas, así que no es una comparación justa porque comparamos nuestro negativo y positivo contra solamente lo superficial y positivo del otro.

¿Qué te hace sentir sexy?

A: Me siento supersexy cuando me enfoco en mí, en mi manera de ser muy única, cuando soy generosa conmigo. ¡Ahí sí despierto sintiéndome la más perra del mundo! Cuando estoy mal de la cabeza con otras cosas en ella, no hay cómo sentirme sexy, pero cuando estoy bien... ahí soy por completo invencible.

¿Qué objetivos te gustaría lograr ahora?

A: Para empezar, quiero hacer un concierto en México, eso vendrá en 2024. También lanzar mi álbum y, obvio, ¡que sea un gran éxito! Estoy escribiendo películas y series, algunas para actuar yo misma y otras para dirigir. Además, estoy produciendo con una amiga una película que habla del autoconocimiento y salud mental, así que estoy explorando otras cosas muy emocionantes.

¿Cuál es el principal reto que has enfrentado para posicionarte donde estás hoy, como mujer y latina, en la industria musical?

A: Pienso que el principal reto fue demostrarle a la gente que puedo mover el culo y ser sexy, cantar de mi sexualidad y también ser muy inteligente y dueña de mis negocios. Creo que la gente siempre cosifica a la mujer en un sentido de que, si eres sexy, si tienes una vida sexual libre, no eres digna de tener una familia ni ser inteligente o liderar una empresa y cosas así. Siempre he buscado demostrar que las mujeres podemos ser lo que queremos.

En fechas recientes te vemos en campañas de muchas marcas distintas, ¿cómo eliges con cuáles colaboras?

A: Siempre que una marca me busca para colaborar, pienso si conecto con ella de una manera genuina. No me gusta hacer cosas que no tienen que ver con lo que realmente me gusta y con mi personalidad. Creo que tengo algo mío que es muy verdadero y la gente conecta así conmigo; siento que si transmito la energía de cuando no creo de verdad en lo que estoy, la gente lo notará.

Asistes a muchos eventos, desde premiaciones hasta desfiles de moda, y este año estuviste en el Met Gala, ¿cómo te preparas para esos momentos?

No tengo una preparación específica, normalmente llevo a mi equipo de glam y soy muy relajada. No soy de esas personas que se queda sin comer o solo está entrenando, soy muy tranquila y dejo que todo ocurra de manera natural.

Tienes una comunidad enorme en redes sociales: ¿qué papel juegan estas en el lanzamiento de nueva música? ¿Y cómo sientes que han evolucionado desde que comenzaste?

A: Cuando empecé mi carrera, las redes ya tenían un papel grande, pero las personas todavía conectaban de otras maneras. Hoy en día, las redes hacen que la gente sea muy inmediatista y tenga mucha necesidad de estímulo constante; eso ocasiona ansiedad, que siempre quieran más, más nuevo... No sé si es saludable. Por ejemplo, antes escuchábamos una canción entera y ahora oímos 15 segundos y no tenemos la paciencia para escuchar otras cosas. Creo que por eso las canciones que están pegando más fácil son reediciones de canciones que ya existen; quizá porque así el cerebro de la persona no necesita trabajar tanto para conocer una nueva canción, pues ya ubica las melodías de algún lado. No se quiere descubrir algo nuevo, queremos todo ya muy listo.