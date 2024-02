El hijo de 16 años de Cillian Murphy impacta por ser idéntico al actor

¿Quién es quién? Aran Murphy es el vivo retrato de su padre, Cillian Murphy, el protagonista de ‘Oppenheimer’

Cillian Murphy es conocido en el mundo del entretenimiento por haber participado en películas como Vuelo Nocturno, Dunkerque, El origen y más, pero su carrera tuvo un exitoso salto cuando protagonizó Oppenheimer —la película de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica—, una de las películas más aclamadas y reconocidas del 2023. Gracias a este papel, Murphy ha sido reconocido con un Globo de Oro, un BAFTA y un premio SAG, además de que está nominado al Premio de la Academia en la categoría de Mejor Actor en una Película en los Oscar de 2024.

El galardonado artista siempre trata de mantener su vida privada alejada del ojo público, pero después de que uno de sus hijos se convirtiera también en actor, las redes colapsaron al notar el gran parecido que existe entre Cillian y su hijo.

El hijo de Cillian Murphy impacta por ser idéntico al actor

Cillian comparte dos hijos —Aran y Malachy— con su esposa, Yvonne McGuinness, a quienes decidieron criar en Irlanda.

“Supongo que queríamos que fueran irlandeses. Es sorprendente lo rápido que se han adaptado sus acentos. Incluso un año después de regresar, se están desvaneciendo en este tipo de cosas libertinas del oeste británico. Lo cual creo que, con suerte, les permitirá conseguir muchas niñas cuando tengan 15 años”.

Mientras que Malachy es el primogénito de la pareja y no se sabe a qué se dedica hoy en día debido a que se ha mantenido alejado de los reflectores, Aran ha seguido los pasos de su padre y se ha involucrado en el mundo de la actuación. Con 16 años de edad, el hijo de Cillian Murphy consiguió un papel en la película Lola y posteriormente se confirmó que protagonizará Klara and The Sun al lado de Jenna Ortega y Amy Adams.

¿Aún no conoces a Aran Murphy? Te dejamos una fotografía en la que luce idéntico a su padre.