El flashback que provocó Shakira durante la presentación de su nuevo éxito ‘El jefe’ junto a Fuerza Regida

Shakira lo volvió a hacer, pero esta ocasión nos sorprendió en un nuevo género donde no la habíamos escuchado antes, si aún no disfrutas de su nueva producción junto a Fuerza Regida no esperes más

Seguramente recuerdas a la colombiana que vestía pantalones de mezclilla holgados, razgados y playeras que nos permitían apreciar su ombligo mientras mostraba sus más espectaculares pasos de baile y es que el paso de los éxitos y los años han construido a una empresaria que cambió radicalmente su estilo y lo perfeccionó hasta convertirse en una de las millonarias más glamurosas de América Latina.

No sólo a nivel de imagen, Shakira lo hizo también con su estilo de vida y por supuesto con su música, pues ahora no sólo escribe y canta pop ya que también la hemos visto bailando al ritmo de regggaeton y más recientemente norteño banda junto a Fuerza Regida.

A 20 horas de su lanzamiento, ‘El Jefe’ es el video número uno en tendencia musical de YouTube y sin perder el estilo, Shakira volvió a dejar en evidencia a la familia Piqué de quien aparentemente aún hay mucho que decir. En el video resalta que Lili Melgar, la niñera de Milán y Sasha fue despedida por Gerard Piqué sin justificación y sin indemnización, lo cual suma una causa más para la ola de aversión que ha desatado la infidelidad y posterior separación de Gerard y Shakira.

Todo parece apuntar que Lili Melgar fue despedida por haber descubierto la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía.

Pero además de la polémica alrededor de todo el suceso, también llama la atención que en el video de ‘El Jefe’, Shakira regresa al look de los años noventa que la catapultó como la gran estrella que conocemos y disfrutamos ahora.

Así fue el look de Shakira que provocó un flashback entre sus fans

En el video oficial de ‘El Jefe’ podrás disfrutar a la antigua Shakira de los años 90’s que nos arrebato miradas por su peculiar talento para escribir, interpretar y por supuesto, bailar.

Con unas trenzas africanas, Shakira revivió algunos de los mejores momentos de su carrera, pues luego de verla bailar al ritmo del regional mexicano con un outfit de barbitas, pudimos volver a ver los icónicos rizos a cabello suelto de la colombiana. Con un sencillo vestuario a base de pantalones muy holgados de mezclilla a la cadera y una playera sin mangas blanca, la empresaria evocó esa gran imagen en el corazón de sus fans, cuando la acompañaba su guitarra y en ella sonaba Ciega, sordomuda.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, hubo quienes identificaron correctamente el mensaje de la colombiana y hubo también quienes se indignaron por el uso de caballos durante la filmación del clip, sin embargo todos coinciden en algo: no hay nada que Shakira no haga bien.