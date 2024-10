El asesino del juego de citas: Todo sobre el thriller en el que Anna Kendrick debuta como directora

Historia que supera toda ficción sobre una aspirante a actriz en la ciudad de Los Ángeles de los años 70 y un asesino en serie que lleva un año cometiendo asesinatos cuyas vidas se cruzan cuando participan en el programa El juego de citas.

ENTREVISTA A ANNA KENDRICK,

DIRECTORA, PRODUCTORA EJECUTIVA Y PROTAGONISTA DE EL ASESINO DEL JUEGO DE CITAS

La nominada al Oscar Anna Kendrick debuta en la dirección de manera deslumbrante con El asesino del juego de citas, un thriller basado en la historia real de una mujer que se presenta con pocas ganas al popular programa de los años 70 El juego de citas y elige a un soltero que resulta ser un prolífico asesino en serie. Contada a través de los puntos de vista de las víctimas y de las sobrevivientes, El asesino del juego de citas sirve para recordar los verdaderos peligros a los que se enfrentan las mujeres y las contramedidas que casi intuitivamente entienden cómo aplicar en sus interacciones con hombres peligrosos. Francamente, es el tipo de historia que sólo una mujer podría contar. Y con el ingenio y el humor que la caracterizan, tanto delante como detrás de la cámara, Kendrick presenta una película con una mirada astuta, sorprendentemente divertida y desconcertante en su primer trabajo como directora. Aquí habla de su interés personal por contar esta historia, de cómo llegó a dirigirla y del tipo de historias que le atraen como directora.

Woman of the Hour. (L-R) Daniel Zovatto as Rodney and Anna Kendrick as Sheryl in Woman of the Hour.

¿Cuándo te involucraste con El asesino del juego de citas y cómo llegaste a tomar las riendas de la dirección?

Al principio, me involucré como actriz y productora. De hecho, recuerdo que a una amiga mía le dije: “Va a estar bueno porque es una gran película y un gran papel, pero como no estoy en todas las escenas, no tendré una gran carga de trabajo”. Nunca imaginé lo que ocurriría al final. Después de casi dos años de estar trabajando en el proyecto, me di cuenta de que estaba mucho más involucrada en la película de lo que pensé. En general, suelo enfocarme firmemente en mi personaje, pero en este caso me encontré preguntando a todo el mundo qué opinaba de cada aspecto de la película, desde los productores hasta el guionista. De repente nos encontramos con una fecha de inicio de rodaje y sin director.

Así que empezamos a hablar sobre a quién contactar, quién resultaría una opción interesante, y creo que durante las primeras 48 horas de esta conversación, en mi cabeza rondaba esta idea a la que me resistía con todas mis fuerzas. Sólo el hecho de tener esta idea rondando en mi cabeza me hacía sentir como si estuviera a punto de tirarme por un precipicio.

Creo que a la primera persona que le compartí esta idea fue a un amigo que es director a quien contacté para ver si quería dirigir la película. Después de leer el guion, me dijo: “Es un gran guion, y a una parte de mí le encantaría dirigirla, pero creo que tú quieres hacerlo y pienso que deberías y que estás absolutamente preparada. Francamente, ¿por qué te tardaste tanto?” Y eso fue verdaderamente importante y fortificante. Un par de días más tarde, terminé lanzándome formalmente a mí misma para dirigir.



¿El deseo de dirigir fue algo que habías venido cultivando por algún tiempo?

Creo que durante mucho tiempo, de manera consciente, me aferré a la creencia de que ser directora exigía demasiado. Creo que inconscientemente, en cierto modo, me protegía a mí misma porque cuando quieres hacer algo, decirlo en voz alta o incluso reconocerlo a uno mismo te hace sentir vulnerable. Así que fue algo que mantuve muy dentro de mí durante mucho tiempo; tal vez no tuve la valentía suficiente como para admitirlo hasta que llegó esta película. Y, francamente, creo que el calendario apretado de este proyecto fue la razón por la que fui capaz de lanzarme al precipicio. Creo que si hubiera tenido más tiempo me habría acobardado.

El tema central de la película no es uno de los que naturalmente esperaríamos que quisieras dirigir en tu primera vez. ¡Es bastante oscuro!

Es curioso, recurrí a otro amigo que también es director para que leyera el guion, y me dijo algo así como: “Me alegro mucho de que vayas a dirigir, pero debo confesar que me sorprende que te atraiga esto... Puedo ver que hay muchos temas sumamente interesantes en torno a ser una mujer en el mundo y los retos que eso conlleva”. También se refirió específicamente a la violencia de la escena inicial.

Sus palabras me hicieron reflexionar sobre ello. Terminé admitiendo que puedo entender por qué una película que comienza con un acto de violencia parece no ser lo mío, pero creo que he pasado por experiencias en las que puedo sentirme identificada con el hecho de estar con otra persona y, de repente, descubrir que esa persona con la que estás es extremadamente peligroso. Y lo estremecedor es que ese sentimiento de aniquilación aparezca de repente en una habitación que antes te parecía muy segura y acogedora.

Las escenas en las que hay violencia o amenaza de violencia no me resultan extrañas. De hecho, tuve que pelear por esa escena inicial. Algunos querían un comienzo muy diferente. Pero yo sentía mucha conexión con esa escena a pesar de que la mayoría de la gente me conoce como una chica de comedia. Así que entiendo por qué puede resultar sorprendente, pero en mi caso, me sentía muy conectada con el material.

¿Cuál fue tu enfoque a la hora de retratar la violencia? A pesar de la brutalidad inherente a algunas de las escenas, ninguno de los actos de violencia hacia las mujeres en la película parecía gratuito o lascivo.

En general, mi enfoque fue que las cosas bellas debían ser bellas, y las cosas horribles debían ser horribles. Sin embargo, la violencia en la película rara vez es literal o explícita. Quería alejarme de la violencia sin desinfectarla. La violencia es incómoda. No debería ser fácil de ver. Pero a veces su sugerencia tiene más impacto.

No estoy particularmente interesada en la violencia en sí misma, pero sí en la forma en que la gente intenta sobrevivir a individuos y a sistemas peligrosos. Además, había algo en la forma de escribir de Ian McDonald que tenía una gran resonancia emocional. Creo que las escenas de violencia no se tratan sobre el acto en sí mismo. Para mí, tratan sobre el riesgo de aniquilación al que nos exponemos a través de la intimidad. Parecen escenas sobre la vergüenza. ¿De quién es la vergüenza? ¿Tengo que asumirla por ti para que no me hagas daño? ¿Y hasta qué punto podrías hacerme daño si no lo hago?

Mencionaste haber pedido consejo a algunos de tus amigos directores. ¿A quién acudiste en busca de consejos?

Tenía un millón de personas de las quería su consejo o en quienes me apoyé. Pero casualmente mis amigos Jake Johnson y Brittany Snow acababan de dirigir sus primeros largometrajes justo antes de que yo empezara a rodar El asesino del juego de citas. El fin de semana anterior a empezar a filmar, estaba chateando con Brittany; yo estaba muy nerviosa, tenía mi confianza por el piso, y ella me dijo: “Lo vas a hacer bien. Ahora estás asustada, pero cuando llegues al set sabrás qué hacer”. Y tenía razón. Era como cuando sufres el miedo escénico y piensas, no puedo salir ahí. No puedo salir. Entonces escuchas los primeros acordes de una canción y piensas: Bueno, supongo que tendré que hacerlo, y juntas todo tu coraje. Jake siempre iba tres meses por delante de lo que yo estaba haciendo, así que antes de empezar una nueva fase, podía llamarlo y preguntarle qué podía esperar y a qué retos se había enfrentado que no había previsto.



El guion original de El asesino del juego de citas [entonces titulado Rodney & Sheryl] fue incluido en la Black List en 2017. ¿Cómo fue trabajar con el guionista Ian McDonald?

Ian es lo más de lo más. Es un ángel y es brillante en lo que hace. Una de las cosas en las que trabajamos juntos fue en cambiar el final. Yo había leído un artículo sobre una de las víctimas de Rodney Alcala, una chica que había sobrevivido y cómo lo había conseguido. Se convirtió en la parte más interesante de la historia para mí.

Una anécdota curiosa: recuerdo que, trabajando en un borrador con Ian, íbamos y veníamos, y después de un rato le dije: “Tengo una observación para hacerte, pero me siento muy rara diciéndotela, y hace que me gustes mucho como persona, pero la observación es: sigues dando a las mujeres demasiada entidad”. [Risas.] Él estaba como, “¡Lo siento! ¿Supongo?”.

Entendía completamente por qué querría darle eso a un personaje femenino. Había momentos en los que estas mujeres estaban interactuando con su novio, o con el presentador del programa, o con el asesino y decían algo así como: “Me estás haciendo sentir incómoda en este momento”. Pero necesitaba decirle que sería poco realista o peligroso que ella dijera eso. Y él lo entendió. Entendió por qué teníamos que recortar esos momentos.

El episodio real completo de El juego de citas con Cheryl Bradshaw y Rodney Alcala ya no existe. Sólo hay fragmentos en Internet. ¿Cómo fue dar forma a esa narración y filmar esas escenas?

Rodar esas secuencias de El juego de citas fue emocionante porque Ian aprovechó la oportunidad para casi escribir la versión de fantasía de lo que todos desearíamos haber dicho en un momento crucial, pero que normalmente sólo nos lo decimos a nosotros mismos en la ducha una semana después. También pude hablar tan rápido como quise sin que nadie me dijera que hablara más lento. Quizá debería haberme hecho esa observación, pero me estaba divirtiendo demasiado.

Sabemos que los verdaderos Rodney Alcala y Cheryl Bradshaw mantuvieron una conversación después del programa que hizo que ella decidiera renunciar a la cita que había ganado como premio. No sabemos qué pasó en esa conversación, así que en la película nos imaginamos lo que pasó. La actuación de Danny Zovatto me dejó sin aliento. Estábamos recién en el segundo día de rodaje y yo no podía creer lo bien que estaba. Había tomas en las que lo observaba y me decía a mí misma: “Anna, no te muevas, ni siquiera parpadees. Algo increíble está pasando y si haces algo que cambie su actuación, nunca te lo perdonaré”.

Creo que lo que llama la atención de la historia es la idea de que esta persona peligrosa y violenta se presentara en un programa como El juego de citas, donde el objetivo es elegir a un buen chico, y ganara. Es cómicamente perverso. Creo que Ian tomó el concepto de “El hombre malo detrás de la puerta” y amplió esa metáfora de forma maravillosa y, en ese sentido, El juego de citas dirige la temática de la película. Utilizamos el marco del programa para explorar el terror existencial de ser vistos, de decidir con quién nos abrimos, de lo que significa ser vulnerable. Aborda la cuestión de en quién confiamos.

¿Cómo fue interpretar a Sheryl?

Sheryl es la pieza más ficticia de la película. Hay muy poca información pública sobre la persona real, así que la vida de nuestra Sheryl antes de El juego de citas es básicamente una versión imaginada de una mujer en los años setenta. Su historia se convirtió en un elemento central para desentrañar los elementos temáticos de las cuestiones de género omnipresentes que estaban arraigadas en aquella época y que perduran hoy en día.

Lo que más me gustó de interpretar a Sheryl fue encontrar el equilibrio constante entre su necesidad de moverse por el mundo para mantenerse a salvo, a veces de forma literal, de vida o muerte, y su intento diario de quedar bien con la gente, ya sea con un director de casting, un vecino o el presentador de un programa. Lo pasé muy bien jugando con esa dicotomía de quién tenía que ser y en todos esos momentos mostrando al público lo frustrada que está, lo formidable que es detrás de cada pequeña concesión y cada comentario conciliador que hace.

Por lo tanto, en ese sentido, me encantó interpretar la fantasía de que se liberara y recuperara un poco de poder durante la grabación del programa. Hubo un momento en que me preocupaba que algunas de las cosas que hace en el concurso acabaran pareciendo pedantes o mezquinas. Entonces pensé que si lo interpretaba como si ninguna de las preguntas que hacía importaran en realidad, y no me importara que este tipo no supiera la diferencia entre astrólogo y astrónomo, sino que simplemente me divertía lo más que podía, lo cual sigue siendo poderoso. Porque quizás, por primera vez en la vida de Sheryl, era posible que no se estuviera minimizando.

Woman of the Hour. Anna Kendrick as Sheryl in Woman of the Hour.

Eres la primera en admitir que cada parte de la realización de esta película fue su favorita, pero si tuvieras que elegir, ¿qué aspecto de la dirección de El asesino del juego de citas te gustó más?

Trabajar con los actores. Sé que todos los departamentos funcionan con la creencia de que las películas existen para ser vehículos de un gran diseño de producción, una gran fotografía o un gran vestuario, y deberían, deben hacerlo. Pero para mí, como actriz, es natural pensar que las películas existen como vehículo de la historia y la interpretación.

Todos los actores cumplieron. Me habría fastidiado mucho si alguno no lo hubiera hecho. Todos tenían que estar increíbles y lo pasé genial colaborando con los actores. ¿Hay algo más placentero que ver a grandes actores brindar grandes interpretaciones? En esta vida, para mí, no.

El asesino del juego de las citas ofrece una visión muy poco frecuente de la historia de un asesino en serie que da prioridad a las víctimas. ¿Qué impacto esperas que tenga esta película en el público, especialmente en aquellos que se sienten atraídos por las historias de crímenes reales?

Queríamos encontrar el equilibrio entre contar una historia emocionalmente satisfactoria sin pasar por alto los reiterados errores judiciales que se produjeron en el transcurso de la ola de asesinatos de Alcala. Parte de lo frustrante de su historia fue descubrir que nadie lo buscaba. Hubo tantos héroes que dieron la voz de alarma sobre él y lo que estaba ocurriendo, y la realidad es que las cosas no estaban preparadas para proteger a las víctimas. No hay un final feliz en una historia así. Así que espero que la película se dirija a cualquiera que se haya sometido y vuelto complaciente porque simplemente estaba intentando sobrevivir física, económica o mentalmente. La película está dirigida a todos aquellos que hemos pensado “menos mal que le hice caso a mi instinto” y, desde luego, a aquellos que sabemos lo que es el dolor de lamentarse pensando “desearía haberle hecho caso a mi instinto”. Además, espero que anime a la gente a perdonarse por haber hecho lo que tenían que hacer para sobrevivir.