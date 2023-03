El nuevo rol de Diego Boneta en donde cocinar es uno de sus encantos

No te asustes, Diego Boneta no cambió de carrera, pero le da vida a Alejandro en su nueva película At Midnight y aquí te contamos todo lo que debes saber.

¿Te imaginas que después de un terrible fail amoroso, tuvieras la oportunidad de encontrar consuelo y comida deliciosa, en un guapísimo manager de hotel? Esta es la primicia de At Midnight, la nueva comedia romántica de Paramount+, producida y protagonizada por el guapísimo Diego Boneta, en la que le da vida a Alejandro, el manager de un hotel, con la increíble habilidad de conquistar por medio del paladar, su vida cambia por completo cuando llega a su vida Sophie, una famosa actriz de Hollywood.

No queremos darte más spoilers, pero te aseguramos que vas a disfrutar de esta peli de principio a fin y te vas a identificar con más de un personaje, At Midnight es una mezcla perfecta entre este romanticismo de las historias clásicas de Hollywood con un toque actual, fresco y muy divertido. Es la primera vez que vamos a ver una historia romántica hollywoodense filmada en nuestro país, destacando la belleza, cultura y lugares increíbles como la Ciudad de México. En pareja, con tus amigas o para disfrutar sola, es una película que no te puedes perder, disfrútala ya solo en Paramount+.

