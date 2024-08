¿De qué murieron la madre y la hermana de Mariah Carey el mismo día?

La cantante Mariah Carey ha comunicado que su madre Patricia y su hermana Alison fallecieron el pasado fin de semana. La trágica muerte de ambas familiares, además, sucedió el mismo día. Sin embargo, la artista ha decidido no hacer públicas la causa de sus muertes. Carey ha querido expresar su dolor a los medios, asegurando que tiene “el corazón roto”.

“Tengo el corazón roto porque este pasado fin de semana perdí a mi madre. Tristemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana también falleció el mismo día”, ha declarado la artista, Mariah Carey, a People.

“Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana de mi madre con ella antes de que falleciera. Aprecio todo el cariño y el apoyo de la gente y el respeto hacia mi privacidad durante estos días tan imposibles”, añadió Carey.

¿Quién fue la madre de Mariah Carey?

La madre de Carey, Patricia, fue una cantante de ópera graduada de la prestigiosa escuela de música y artes Julliard. Se divorció de Alfred Roy Carey, un profesor de técnica vocal y padre de la artista y de sus otros dos hermanos, cuando Mariah Carey tenía tres años.

Aunque el talento de Patricia fue una inspiración para su hija, Carey describió su relación con su madre como “un espinoso hilo de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción” en sus memorias, The Meaning of Mariah Carey, publicadas en 2020. A esta descripción, la actriz añadió que su amor por su madre era complicado pero que su corazón estaba atado con el de Patricia.

Sin embargo, Carey terminó dedicando en parte la autobiografía a su madre. “Y a Pat, mi madre que, pese a todo, creo de verdad que lo hizo lo mejor que pudo. Te querré todo lo que pueda, siempre”, escribió la artista.

Pese a esta complicada relación, la cantante de temas como Without You o Heroe quiso mantener el contacto con ella. En 2010, ambas actuaron juntas en un programa especial de navidad de la ABC, donde interpretaron un dueto de O Come All Ye Faithful mezclado con el estribillo de Hallelujah.

¿De qué murió la hermana de Mariah Carey?

La relación de Carey con su hermana Alison también la ha tachado de complicada. En dichas memorias, la cantante aseguró que, en ese momento, “era emocional y físicamente más seguro para mi no tener ningún contacto con ella”. Además de con Alison, la artista también decidió cortar sus lazos con su hermano Morgan.

The Times Union reportó que Alison Carey falleció a los 63 años debido a complicaciones relacionadas con el funcionamiento de sus órganos. Y es que la hermana de la cantante había estado en cuidados paliativos antes de su muerte.

