Danna Paola se vio envuelta en un escándalo luego de que le pidiera a una usuaria de X que le cediera su username

Una mujer estadounidense, que tiene por nombre de usuario @danna en la plataforma X, fue acosada cibernéticamente por los seguidores de la artista mexicana, Danna Paola, después de que la cantante le pidiera su username debido a que decidió cambiar su nombre artístico por “Danna”. En uno de los audios que se viralizaron en las redes sociales, se puede escuchar cómo la artista arma un plan para lograr conseguir el nombre de usuario de “una señora”.

“Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tiene que ayudar porque la señora no quiere … yo digo que hagamos un complot, sí, que nos los regale, es que sí, es mi nombre, y la señora pues su Twitter ¿qué?... necesito que armemos un plan porque no lo estamos logrando”, dijo y agregó que la usuaria le pidió 400 mil dólares a cambio, pero que ella no aceptó pagárselos.

Después de que se filtrara este audio, la usuaria reportó que recibió amenazas de muerte y acoso cibernético en redes sociales, por lo que Danna Paola decidió disculparse públicamente por lo sucedido.

Danna Paola se disculpa públicamente por promover el acoso cibernético a usuaria de X

A través de Instagram, Danna Paola publicó un comunicado en el que se disculpa publicamente por lo sucedido con la usuaria, @danna.

“Cometí un error y lamento profundamente la situación de X. Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto, y les pido a todos que hagan lo mismo. Gracias, los amo mucho. Y lo siento”, fueron las palabras de Danna.