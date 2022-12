No creerás de cuánto era la fortuna que tenían las Kardashian-Jenner antes de saltar a la fama y ser internacionalmente conocidas en el mundo del espectáculo

¿Sabes cuánto dinero tienen actualmente las Kardashian-Jenner? Diversos medios apuntan a que Kylie cuenta con 800 millones de dólares, Kim con 175 millones, Kris con 60 millones, Khloé con 40 millones, Kourtney con 35 millones y por último, Kendall con 30 millones. Las socialités lograron reunir esta suma de dinero gracias a su participación en Keeping Up With The Kardashians, el reality show con el que saltaron a la fama y se convirtieron en unas de las celebridades más populares en el mundo del entretenimiento.

Actualmente, la familia Kardashian tiene acceso a los mejores lujos y mansiones gracias al éxito que han tenido sus proyectos personales, como lo es el caso de Kylie Jenner con sus marcas de belleza, Kylie Cosmetics y KylieSkin. Pero ¿cómo era la vida del clan antes de ser mundialmente conocidas?

¿Cuánto dinero tenían las Kardashian antes de ser famosas?

Resulta que las Kardashian-Jenner siempre han tenido un patrimonio millonario, pues ellas ya contaban con una gran fortuna antes de ser famosas. ¿La razón?: las parejas sentimentales de Kris Jenner.

Fue en 1978 cuando la matriarca del clan se casó con Robert Kardashian, un reconocido abogado que llevaba los casos más sonados de las celebridades de Hollywood. En 2003, Robert falleció de cáncer y dejó aproximadamente 100 millones de dólares como herencia a Kris y a sus hijos. Tras divorciarse de Rob, Kris se casó en 1992 con Caitlyn Jenner, anteriormente conocida como Bruce, quien también poseía una gran fortuna.

Finalmente, Kris y Caitlyn se divorciaron en el 2013, pero para ese entonces las Kardashian ya era conocidas a nivel internacional gracias a su reality show.

