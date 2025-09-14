¡Charli XCX se casa por segunda vez!

La cantante británica sorprendió a sus fans con la noticia de que se casó por segunda vez con George Daniel

Si hay alguien que ha sabido conquistar a millones de personas con su música, sin duda es Charli XCX, la cantante que en los últimos años se ha convertido en una sensación y ha tenido un gran éxito con su icónico álbum “Brat”.

Pero si hay una noticia que emocionó y sorprendió a los fans en los últimos meses, sin duda fue su boda con el baterista de la banda The 1975, con quien sostuvo un romance por casi tres años antes de casarse en julio de este año.

Charlie XCX y George Daniel se casan por segunda vez

Ahora, meses después de darse el “sí acepto” y de acuerdo a lo reportado por Just Jared, la pareja decidió reafirmar su decisión y amor al casarse por segunda vez en la villa Tonnara Di Scopello en Scopello, Sicilia.

Posteriormente, una fuente cercana a la pareja le comentó a The Sun que los artistas no dudaron en gastar lo necesario para tener una segunda boda y fiesta inolvidables en Italia. Incluso agregó que la celebración no terminaría hasta que el último invitado caiga rendido en su cama.

Como tal, la pareja no ha salido a confirmar nada, pero no sorprendería si fuera verdad, ya que en su primera boda Charli confirmó la noticia horas después de que se anunciara a través de videos divertidos en redes sociales.