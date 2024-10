'﻿Bugatti’, la nueva canción que Belinda le dedicó a Cazzu

Este año ha sido muy productivo para Belinda en cuestiones artísticas, luego de una intensa crisis creativa, la princesa del pop regresó más fuerte que nunca…

El éxito más reciente de Belinda parece tener una especial dedicación: ‘Bugatti’ es un dardo directo para Cazzu, al menos así lo aseguran miles de usuarios en redes sociales debido al mensaje de empatía y sororidad que lanzó Belik a través de ‘Bugatti’.

En este nuevo sencillo, Beli se pone empática con una mujer a quien le dice que es mejor darle la vuelta a la historia y disfrutar la vida, sin rencores, sin tristezas y brillando como sólo ella lo haría, puesto que ella ya pasó por allí.

Sin dudarlo, los fans de ambas artistas han celebrado este mensaje de reconciliación entre Belinda y Cazzu, quienes hasta el momento han guardado silencio sobre los rumores mientras que la vida privada de Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa siendo totalmente pública.

Para Cazzu la mayor prioridad es Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal, de hecho recientemente le festejó su primer año de vida, mientras que para Belinda, su carrera ha retomado un segundo aire considerado como una de las mejores rachas profesionales de la actriz, seguro recordarás que hace poco estuvo en la semana de la moda en París y abarrotó Times Square durante las fiestas patrias.

Qué dice ‘Bugatti’, la canción que Belinda dedicó a Cazzu

Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor

Que atravesar un mal de amor esta cabrón

Yo por eso ya pasé, la solución me la sé

Ponte chula e solo sígueme

No llores bebé que la vida es un party

Olvidate de él y vámono’ en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos top

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé que la vida es un party

Olvidate de él y vámono’ en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos top

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

Pero sin luz pa’ que cambies el mood, ahora estamo’ en la feria

Amores ven y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia

No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella

Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella

No le escribas, no le llames

No responda los mensajes se te escribe diciéndote “I’m sorry”

Tu ere’ una modelo de revista

Desbloquéalo del insta, pa’ que el hijoeputa te vea la story

No le escribas, no le llames

No responda los mensajes se te escribe diciéndote “I’m sorry”

Tu ere’ una modelo de revista

Desbloquéalo del insta, pa’ que el hijoeputa te vea la story

No llores bebé que la vida es un party

Olvidate de él y vámono’ en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos top

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé que la vida es un party

Olvidate de él y vámono’ en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos top

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé