Britney Spears revela íntimos detalles sobre su aventura con Colin Farrell

¿Qué pasó entre Britney Spears y Colin Farrell? La artista finalmente reveló los detalles de su breve romance con el ‘bad boy’ de Hollywood

Britney Spears se ha convertido en tendencia mundial después de que las primeras memorias de su libro, The Woman In Me, fueran reveladas al público. Además de hablar del maltrato que sufrió bajo la tutela de su padre, la cantante confesó que abortó cuando quedó embarazada de Justin Timberlake, con quien mantuvo una relación de 1999 al 2002. Sin embargo, el integrante de NSYNC no es el único artista que forma parte de los recuerdos de la Princesa del Pop; Colin Farrell acaba de salir a colación después de que Britney confesara que mantuvo una intensa aventura con el actor después de terminar con Justin Timberlake.

Britney Spears revela íntimos detalles sobre su vida sexual con Colin Farrell

Britney Spears se enteró de que Justin ya había tenido contacto sexual con varias mujeres al poco tiempo de separarse de ella, por lo que supo que era momento de darle vuelta a la página y fue así como un promotor de discotecas le presentó al protagonista de En la mente del asesino. Fue en el rodaje de S.W.A.T.: Unidad especial que la cantante y el actor comenzaron un breve romance que acaparó todos los titulares.

“Pelea es la única palabra para describir esto: estábamos uno encima del otro, luchando tan apasionadamente que era como si estuviéramos en una pelea callejera”, dijo sobre su aventura con Colin, la cual duró menos de un mes. Debido a que Britney aún se encontraba vulnerable por su ruptura con Justin Timberlake, las cosas entre Farrell y ella no prosperaron.

“Como lo había hecho antes, cuando me sentía demasiado apegada a un hombre, traté de convencerme por todos los medios de que no era gran cosa, que solo nos estábamos divirtiendo. Y que, en este caso, yo era vulnerable porque todavía no había superado a Justin”, revela la cantante.