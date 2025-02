Blake Lively asegura que más actrices están dispuestas a testificar en contra de Justin Baldoni

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni cada vez parece estar más lejos de terminar. Ya que de acuerdo a The Hollywood Reporter, la actriz presentó una denuncia enmendada en la cual asegura que hay dos actrices del cast de It Ends with Us dispuestas a testificar en contra de Baldoni.

En dicha denuncia presentada el martes por la noche menciona que dos actrices están listas para hablar sobre sus propias experiencias incómodas con Justin Baldoni o con su socio de Wayfarer Studios, Jamey Heath.

Como tal la demanda no menciona los nombres de las actrices por temor a que vayan a experimentar el mismo tipo de acoso cibernético y amenazas que Lively y su esposo, Ryan Reynolds, aseguran haber sufrido.

A pesar de que no se incluyen los nombres de las dos actrices, fuentes aseguran que se trata de Jenny Slate e Isabela Ferrer. Jenny dio vida a la hermana de Ryle e Isabela interpretó a la versión joven del personaje de Blake.

Ante estas nuevas acusaciones, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, comento lo siguiente: